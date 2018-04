AMLO promete becas y apoyo a educación: "becarios sí, sicarios no"

MATAMOROS, Tams., Abril 6 (OEM-Informex).- Mediante becas y programas de impulso a la educación y el trabajo, el candidato a la presidencia de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a frenar el reclutamiento de niños y jóvenes por la delincuencia organizada.





“Becarios si, sicarios no” dijo el tabasqueño que cerró su gira en la frontera tamaulipeca con mítines en los municipios de Matamoros y Río Bravo donde reunió a más de diez mil personas.







“Vamos a llevar a cabo en todas las ciudades fronterizas un programa de desarrollo social para impulsar la educación, todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo” expuso el tercera vez aspirante a presidencia nacional.





Añadió: “Van a haber becas para todos los estudiantes de preparatoria, todos los estudiantes que estén cursando en las universidades van a tener una beca de 2,400 pesos mensuales, estudiantes de familias de escasos recursos económicos; programas para capacitación del trabajo vamos a ir casa por casa buscando y escribiendo a los jóvenes al estudio y al trabajo”.





Los Nini’s, nombrados así porque no estudian ni trabajan, “ya no va a haber porque serán atendidos, no es culpa de ellos sino es que no se les ha atendido a los jóvenes, nunca más se les dará la espalda, lo puedo resumir en una frase becarios si sicarios no”.









En Matamoros estuvo acompañado de los candidatos al Senado Guadalupe Covarrubias y Américo Villarreal Anaya; a la diputación local por el Distrito 3, Héctor Joel Villegas y del Distrito 4 Adriana Lozano; entre otros.





Hizo referencia a que el movimiento que encabeza es de puertas abiertas “para todos, mujeres y hombres de buena voluntad, pero cuidado con los mañosos que estén pensando que será lo mismo al que le vayan creciendo las uñas le haremos manicure con hachuela, no queremos corruptos”.





Al grito de “Presidente, presidente” de parte de los asistentes fue interrumpido en varias ocasiones.









El exjefe capitalino se comprometió además a rescatar el campo del abandono en que se encuentra “a ejidos y pequeños propietarios, fijar el precio de garantía para productos del campo, no comprar en el extranjero lo que consumimos es un viraje en la política económica”.





ADIÓS A LOS GUACHICOLEROS Y A LOS GASOLINAZOS.









Con el anuncio de construir nuevas refinerías y mejorar el sistema de producción de energéticos aseguró que de llegar a la presidencia acabará con los gasolinazos pero también con los que llamó los guachicoleros de arriba.





“La compra de gasolina en el extranjero es un gran negocio de los guachicoleros de arriba, al triunfo del movimiento no habrá guchicol abajo que saquen los ductos ni arriba que provocan la compra de gasolina en el extranjero, vamos a poner orden” enfatizó.





Dijo que las seis refinerías del país están operando al 30% de su capacidad “porque las han dejado que se conviertan en chatarra para que los que hacen los negocios de la compra en el extranjero, de los 800 mil barriles que se consumen en México al día solo se producen 200 mil”.









Pero con el aumento en la producción en México “van a bajar a medidos del sexenio los precios de los combustibles porque se producirá lo que se consuma de diésel, gasolina, gas y energía eléctrica, me complemento que del 1 de diciembre a mediados del sexenio no habrá gasolinazos”.