“Es mi amigo”: AMLO rechaza diferencias con el presidente de Argentina por BID

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya distanciamiento o diferencias con su homólogo argentino, Alberto Fernández, luego que el país sudamericano no apoyó a Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, en su candidatura para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Acerca de Alberto Fernández, es mi amigo, somos compañeros, y estaba invitado porque se iba a llevar a cabo la reunión de la Alianza y estuvimos viendo lo del BID, pero no hubo acuerdo; sin embargo, eso no significa ningún distanciamiento, ninguna diferencia”, afirmó López Obrador este martes en su conferencia de prensa.

El domingo, el brasileño Ilan Goldfajn fue electo nuevo presidente del BID y obtuvo 80 % de los votos, mientras Gerardo Esquivel, propuesta del presidente López Obrador, obtuvo apenas el 8% de los votos, lo cual ha sido criticado por sus opositores.

Ayer, el presidente López Obrador arremetió en contra de Estados Unidos por apoyar a Brasil para que presida el BID, pero no criticó a Argentina, quien a pesar de ser un aliado, no lo respaldó para que ganara Esquivel la elección en el BID.

En ese tenor, López Obrador insistió este martes en que no hay distanciamiento con Fernández, pues “él es una muy buena persona”, pero recalcó que le parece “inaceptable” que se continúe con lo que consideró una política “de predominio de los intereses del gobierno de Estados Unidos en América, o sea, allá sale un candidato bendecido por Washington y ese gana”.

Al preguntarle por qué no respaldó a México el resto de la comunidad, sostuvo que fue porque tienen “sus tácticas que seguramente conocen, o si no, ahí se los dejo de tarea”.

Respecto a Argentina, expresó que “es un pueblo hermano, y Alberto (Fernández) es una gente muy cercana a nosotros”, pero acotó que sí les va a ayudar el respaldo a los dictados de Estados Unidos para que Brasil presida el BID, “ojalá que les cumplan, yo ya me he vuelto muy escéptico, pero me puedo equivocar, desde luego me equivoco, como cualquier otra persona”.

Al respecto, expresó: “y qué tal que la primera acción del BID para taparme la boca sea un apoyo especial a Argentina y entonces sí me dirían: tengan para que aprendan”.

El mandatario mexicano sostuvo que esa política estadounidense no ayuda y aseguró que se necesita un cambio en la cooperación para el desarrollo.

En este sentido, arremetió en contra de Estados Unidos y del BID, y dijo que “tenemos problemas serios, sobre todo con la migración, y hay que apoyar a países de América Latina, del Caribe, pero con hechos, no con discursos”.

Reprochó que a los países de América Latina se les atiende “cuando ya están hundidos” con rescates del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, mientras cuestionó que no se les apoye a países que necesitan de financiamiento para el desarrollo con créditos a tasas bajas.

Criticó que si se le llega a apoyar a los países que requieren financiamiento para el desarrollo lo que se les da es algo “simbólico”. En este tenor, aseguró que “se gasta más en burocracia en el BID, que es lo que otorgan de apoyo en créditos a los países, entonces ya basta de esa simulación”.

López Obrador aseguró que hay coincidencias en que se debe apoyar a América Latina con lo que él plantea, pero aseguró que “ellos tienen circunstancias muy difíciles, nosotros queremos apoyar a todos, hemos estado apoyando en lo que podemos a Argentina, porque ese es el claro ejemplo de la irresponsabilidad de los organismos financieros internacionales, en especial del FMI”.