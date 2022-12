Que vaya a engañar a otra parte: AMLO batea a Xóchitl Gálvez tras pedirle reunión con él

Ante el reto de la senadora panista Xóchitl Gálvez para confrontar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera y discutir sobre el uso de programas sociales, el mandatario respondió que ella debe acudir a foros que comparten su misma ideología.

“Aprovecho para decirle que ella tiene todos los foros. Que vaya con López-Dóriga, con Ciro (Gómez Leyva), con Chumel (Torres), con (Carlos) Alazraki. (...) Que vaya a engañar a otra parte”, dijo.

Ayer lunes, Xóchitl Gálvez Ruiz solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador mediante un escrito un espacio en su conferencia prensa para aclarar su postura sobre los programas sociales.

“Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales”, señala la senadora hidalguense en una carta entregada en Palacio Nacional.

Sin embargo, al presidente acusó, en su conferencia de prensa de este martes, al referirse a la senadora y a sus adversarios, a quienes llama constantemente “conservadores”, que “ellos no le tienen al pueblo y que si fuese por ellos, no existirían los programas del Bienestar”.

Sostuvo que “le consta” que el expresidente Vicente Fox estuvo en contra de las pensiones para los adultos mayores, mientras recordó que la senadora Gálvez trabajó en el gobierno de este exmandatario.

Asimismo acusó que los legisladores del PAN, en la Cámara de Diputados, rechazaron elevar a rango constitucional del derecho a la pensión a adultos mayores.

También recordó que la diputada priísta Carolina Viggiano, cuando fue candidata a la gubernatura del estado de Hidalgo, durante las las elecciones pasadas, “sostuvo que iban a desaparecer los programas sociales, la pensión a adultos mayores”.

López Obrador calificó de reaccionarios a sus opositores, pues no van a poder eliminar los programas sociales que ha instaurado.

“Ahora sí que la pensión no se toca, porque está derecho constitucional, pero a ellos les molesta, porque para ellos todo lo que se destina a los pobres es populismo, paternalismo y lo que se destina a los potentados eso es fomento o rescate, no nos entendemos por eso”, reprochó.

Subrayó que no es malo que no se entienda con sus opositores y aunque los respeta tienen ideas distintas y contrapuestas.

“Es una dicha para mí y, a lo mejor para ella, y debe ser, pero para mí es una dicha enorme no coincidir con esta señora, ni coincidir con Fox ni coincidir con (Felipe) Calderón ni coincidir con (Carlos) Salinas ni coincidir con los que yo considero conservadores reaccionarios corruptos e hipócritas”, concluyó el presidente.