AMLO replantea decisión: sí asistirá a la APEC de San Francisco

Andrés Manuel López anunció este lunes en su mañanera que se reunirá los días 15 y 16 de noviembre próximos con su homólogo estadounidense Joe Biden, para dialogar sobre migración en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) a realizarse San Francisco, California.

Aun cuando había dicho que no iba a ir a la APEC para evitar a la presidenta peruana Dina Boluarte, este lunes dijo siempre sí va pues lo invitó el presidente Biden, subrayando que es un foro importante para la cooperación económica de la región.

“Lo replanteé, no voy a estar mucho tiempo, pero me invitó el presidente Biden. Como me insistieron y se ha portado muy bien el presidente Biden acepté. Claro, no voy a estar todo el tiempo, va a ser ‘llegas un día antes, duermes, participas, comes y te retiras”, dijo el mandatario.

López Obrador había cancelado su viaje al foro tras la destitución en diciembre pasado del ahora exmandatario Pedro Castillo.

“Había pensado (no ir) por la actitud del Gobierno de Perú, por la injusticia que cometieron con el presidente de Perú, que lo tienen encarcelado, fue un golpe de Estado a Pedro Castillo, la oligarquía de Perú nunca lo aceptó por ser indígena, por ser de la sierra, una actitud clasista, racista", reiteró AMLO

Finalmente, el mandatario reveló que el otro encuentro internacional que habrá en Washington será en seguimiento a la Cumbre de las Américas que Estados Unidos organizó en junio de 2022, cuando López Obrador no participó porque la Casa Blanca no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Lo que yo pienso es que tenemos que buscar la unidad de todos y nadie tiene el derecho de excluir", remarcó López Obrador