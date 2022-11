AMLO respeta, pero no está de acuerdo con la Iglesia en defensa del INE

Luego que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) consideró que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia político-electoral es regresiva, el mandatario respondió que respeta la visión de la Iglesia, aunque no está de acuerdo con eso.

“Es su visión y la respetamos, aunque no estamos de acuerdo, solo es cosa que se diga que la palabra democracia se compone de dos partes: demos, es pueblo; krátos es poder, y la democracia es el poder del pueblo, y hay quienes quieren, los conservadores y los oligarcas, que nada más haya krátos sin demos: poder sin pueblo. No. No es el caso de la Iglesia, la iglesia somos todo el pueblo”, subrayó el presidente en su conferencia de prensa.

En esta semana, la CEM expresó su preocupación por la reforma política del presidente que se discute en la Cámara de Diputados, pues cree que es regresiva y puede eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un comunicado, el Episcopado expresó que su “franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil y de las mismas organizaciones políticas, por el impulso que se da a una Reforma Constitucional en materia Electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva", apuntó.

En tanto, el presidente López Obrador insistió este martes sobre este pronunciamiento que es respetuoso de la Iglesia Católica y de todas las iglesias. “La verdad es muy buena la relación con todas las iglesias y excepcional la relación con el Papa Francisco, es el mejor Papa que ha tenido la Iglesia Católica en mucho tiempo”, resaltó el presidente.

En este sentido, el mandatario mexicano dijo que el Papa Francisco “no tiene que ver nada con la Iglesia de las elites, con aquella iglesia que condenó a Hidalgo, el padre de nuestra Patria y con aquella iglesia que tiene vínculos con el poder”.

Finalmente, dijo que no entrará en confrontación y acusó a la prensa de buscar un desencuentro con la Iglesia.