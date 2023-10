Somos pacifistas: AMLO responde a crítica de la embajada de Israel en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta la crítica que le hizo la Embajada de Israel en México por no condenar el ataque perpetrado por el grupo islámico Hamas contra el Estado Judío y la población del país pero reiteró que aunque respeta a ese gobierno y muchísimo más a su pueblo, él no quiere la guerra.

“Respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel pero no, nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano, de ninguna nacionalidad; sean de Israel o sean palestinos queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y somos pacifistas”, dijo el presidente.

Por ello, concluyó: “respetamos mucho su postura (de Israel), pero ojalá nos comprenda, porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución, se ha recogido todo lo que se ha venido haciendo para mantener la buena relación con todos los pueblos”, puntualizó.

Este lunes, la embajada de Israel en México criticó la postura del presidente López Obrador al no condenar el ataque armado de Hamas del sábado pasado, en el que cientos de israelíes fueron asesinados.

“Lamentamos profundamente que el Gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente para exigir la liberación inmediata de cautivos y para condenar con firmeza esta masacre tan cruel e inhumana”, señaló la embajada.

Ese mismo lunes, López Obrador dijo sobre ataque en el sur de Israel: “No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras”, apuntó.

Hasta este martes, el ejército israelí asegura que son 900 de sus connacionales muertos por el ataque realizado el sábado por Hamas y que ha encontrado en su territorio unos mil 500 cadáveres de terroristas palestinos que cruzaron su frontera el fin de semana pasado para atacar su país.

El ministerio de Salud de Palestina ha reconocido que hay 704 palestinos muertos y 3 mil 900 heridos en los ataques israelíes que se desarrollan como parte de la contraofensiva judía a sus atacantes.

En tanto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU indicó qué hay 5 mil 330 personas que resultaron gravemente heridas en la Franja de Gaza, donde se desarrolla el conflicto.