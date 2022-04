AMLO se reúne con Ken Salazar tras acusar a EU de hacer lobby contra reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este miércoles al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Este encuentro se da luego que el mandatario aseguró horas antes que la Casa Blanca hace lobby contra la reforma eléctrica.

"Hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía", declaró.

El pasado 31 de marzo, una delegación de funcionarios del gobierno del presidente estadunidense, Joe Biden, junto con empresarios de ese país, acudieron a Palacio Nacional para hablar con el presidente López Obrador.

Al concluir este encuentro, el enviado especial de Washington para combatir el cambio climático, John Kerry, acompañado por el embajador Salazar, anunció a la prensa que crearían un grupo de seguimiento para la reforma eléctrica.

Esto, debido a preocupaciones de los estadounidenses en torno a las afectaciones climáticas y violaciones que puede generar dicha enmienda al Tratado Comercial entre Mexico, Estados Unidos y Canadá.

Ante esta declaración, el presidente dijo el viernes que no va permitir la intromisión de ningún gobierno en México ni que se realicen cambios a su reforma.

Este miércoles el mandatario mexicano agregó que Estado Unidos está cabildeando para modificar su reforma.

“El gobierno de Estados Unidos, me consta que han venido a eso a plantearnos que no están de acuerdo (con la reforma), incluso a insinuar que se viola el tratado cuando no es cierto y hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos; nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y soberanía”, subrayó.