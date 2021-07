AMLO revisará si 4T tiene contratos actuales con Pegasus

En caso de que el gobierno de la 4T tenga algún contrato vigente con la empresa NSO Group, la cual elabora el software Pegasus, será cancelado, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que "no se espía a nadie".

Esto, después de que el diario The Guardian diera a conocer que al menos 50 personas cercanas a López Obrador, incluida su esposa, hijos, asistentes y un médico, están en la lista de los 15 mil números telefónicos en la mira de dependencias del gobierno mexicano para ser vigiladas por el spywere Pegasus, antes de ser electo presidente de México.

"Imaginemos cuánto costaba, cuánto dinero se destinaba al espionaje (...) Desde luego me espiaron durante uno o dos años, bueno, muchos más. Pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, hasta al médico que me atiende, al cardiólogo", subrayó.

Sin embargo, el Presidente descartó que vaya a imponer alguna demanda contra la empresa israelí.

“Yo he sido víctima de espionaje desde la época de Salinas, por lo menos. No, estoy mal, desde antes. Si me pongo a presentar denuncias no termino”.

Recordó que desde 1979, cuando era representante del Instituto Indigenista, ha sido víctima de espionaje por parte de Miguel Nazar Haro, titular de la Dirección Federal de Seguridad.

Asimismo subrayó que su gobierno en su mandato no se espía a nadie al haber desaparecido el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

“Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos. El Estado era el principal violador de los derechos humanos.

Gobiernos de varios países espiaron mediante el programa Pegasus a 50 mil números telefónicos de activistas, periodistas y políticos, lista que México encabeza con unos 15 mil nombres, señala una investigación periodística.

También fueron seleccionados como objetivos de espionaje el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

De acuerdo con el diario británico, The Guardian, mientras López Obrador estaba en campaña, los clientes mexicanos de la empresa israelí NSO seleccionaron a casi todos en su círculo íntimo como personas de interés, entre estos su esposa, sus tres hijos, tres hermanos y dos choferes.

Como el mandatario casi nunca utilizaba su teléfono celular y confiaba en su asistente y jefe de comunicaciones, el gobierno de Peña Nieto seleccionó esos números, además del de su jefe de gabinete, Alfonso Romo; su asesor legal, Julio Scherer Ibarra; y su coordinador de comunicaciones, Jesús Ramírez Cuevas.

El gerente del equipo de béisbol en el que juega el presidente, así como su cardiólogo, Patricio Heriberto Ortiz Fernández, también aparecen en la lista.

¿A qué se refiere el Pegasus Project?

Diversos medios de información difundieron una investigación, denominada Pegasus Project, obtenida por Forbidden Stories y Amnistía Internacional (AI), donde revelaron que al menos 37 contactos, de una lista de 50 mil teléfonos móviles, fueron infiltrados con el programa de software, y este habría alcanzado a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de países como México, India, Hungría y Marruecos.

Mil contactos habrían sido identificados, entre ellos, 65 altos cargos de empresas, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos, incluidos jefes de Estado y de Gobierno.

The Guardian aclaró que el hecho de que los números de teléfono estén incluidos en la lista no significa que hay sido hackeados, pero sí muestra que los dueños eran personas de interés para quienes adquirieron a tecnología de espionaje.

En este proyecto trabajaron más de 80 periodistas de 17 medios de comunicación en 10 países, colaboraron en la investigación, coordinada por Forbidden Stories, que es una organización periodística sin fines de lucro con sede en París, Francia.

La primera etapa del proceso de espionaje se redujo a que gobiernos (clientes) otorgaron los números telefónicos deseados, para, posteriormente lanzar un ataque con el spyware Pegasus, es importante explicar que es una herramienta que toma el control de un celular de manera remota y casi indetectable. La compañía NSO Group vende este tipo de herramientas a empresas de seguridad para investigar y combatir al crimen organizado.

Desde que tuvo presencia en dispositivos Android y de Apple en 2016, el software Pegasus abarcó y se incrustó en los dos sistemas operativos por igual.

Se ha relacionado a Pegasus con el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, el fallo de seguridad de WhatsApp en 2019, así como el uso por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en España, para espiar a políticos catalanes previo a las elecciones de ese país.

La posición de NSO ha sido siempre la misma: el software tiene fines de uso para seguridad nacional e investigaciones penales; sin embargo, algunos de los datos encontrados en algunas investigaciones a nivel internacional se relacionan con delincuentes internacionales.

En la investigación del proyecto Pegasus participan: The Washington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, The Guardian, Daraj, Direkt36, Le Soir, Knack, Radio France, The Wire, The Organized Crime and Corruption Reporting Project, Haaretz , PBS Frontline, Aristegui Noticias y Proceso.