AMLO se burla de Alejandro Moreno: “Alito, aguanta, el pueblo te levanta”

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mofó de la oposición y de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, al asegurar que nadie ha defendido a este líder político tras difundirse los audios donde presuntamente se le vincula con lavado de dinero.

“Lo que llama la atención de todo esto es que están cuestionando al presidente del PRI y en vez de salirlo a defender, se quedan callados son unos ingratos, ahora ni lo conocen cuando él les dio todo. ¿Ha salido este presidente del PAN a defenderlo? ¿No ha salido Diego (Fernández) a defenderlo, (Vicente) Fox, (Santiago)Creel, (Felipe) Calderón? ¡Alito, aguanta, el pueblo de levanta!”, ironizó el presidente López Obrador este jueves en su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional.

Al preguntarle sobre la exigencia de diputados morenistas que piden que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a Moreno Cárdenas por presunto lavado de dinero, el mandatario respondió que es un asunto de la Fiscalía y él no se quiere meter en cuestiones partidistas, “ya la gente sabe, aunque no se ha difundido mucho, cuando se trata de estas cosas no todos los medios informan”.

El presidente añadió que debe ser la autoridad competente quien debe investigar al dirigente priísta y remató que debe ser “la Fiscalía en este caso la que resuelva, porque si no, nos acusan de persecución”.