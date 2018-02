Anaya desconoce declaraciones de Segob sobre vigilancia a precandidatos

El equipo cercano de Ricardo Anaya Cortes aseguró que el precandidato de Por México al Frente desconocía qué elementos del CISEN le estuvieran dando cobertura a sus actividades y demandaron al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, que aclare a quién se le informó de este hecho.

Fernando Rodríguez Doval, vocero del Partido Acción Nacional (PAN), dijo a El Sol de México que Navarrete Prida debe aclarar este asunto ya qué hay muchas dudas sobre el trabajo que está realzando el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional.

“Yo puedo decir con toda contundencia que nosotros no estábamos enterados del seguimiento a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya no lo sabía, él se sorprendió cuando empezó a notar a estos personajes presuntamente del CISEN que lo seguían y en todo caso, que el Secretario Alfonso Navarrete Prida nos diga a quién del equipo de precampaña le dijeron que nos estaban siguiendo. Nosotros no estábamos enterados”, expresó.

Además, pidió que el encargado de la política interna del país aclare lo ocurrido el jueves 8 de febrero yendo a Irapuato y lo que ocurrió el 13 de febrero, saliendo de la casa de Ricardo Anaya donde dos automóviles, también nos siguieron y rehusaron identificarse.

Durante los últimos días me han estado siguiendo. Hoy es un Tiida. Hace unos días, un Jeep (YHA-86-08). Uno de los conductores confesó ser del CISEN. En lugar de perseguir delincuentes, espían opositores. Por eso estamos como estamos. Le exijo al gobierno una explicación. pic.twitter.com/2YGlE2b6gw — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 13 de febrero de 2018

“Hay muchas dudas en este tema y muchas cosas que aclarar el CISEN”, declaró.

Al ser cuestionado sobre si la queja debió de canalizarse por la vía de los partidos hacia Gobernación, Rodríguez Doval acotó que era un caso que se tenia que dar a conocer en redes sociales, ya que es “un caso verdaderamente preocupante y lo prudente es que la gente se entere de lo que está ocurriendo”.

Aseveró que reconocen la disposición de Alfonso Navarrete para tratar de aclarar el tema, sin embargo hay temas que no están aclarados y que sí parecen preocupantes.

Estos son otros dos ejemplos de quienes me han estado siguiendo. Desde que salgo de mi casa me siguen. Ellos se negaron a identificarse. En lugar de perseguir delincuentes, espían a los opositores al gobierno. En eso gastan los recursos del Estado. Por eso estamos como estamos. pic.twitter.com/q7UDdfIdlK — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 13 de febrero de 2018

¿Aducen algún tipo de persecución política?, se le cuestionó.

“No queremos especular, pero si es extraño que en un país democrático haya una vigilancia o seguimiento hacia candidatos de la oposición. Por eso es que la Secretaria de Gobernación aclare todas estas dudas que tenemos para evitar suspicacias.

Por último, el vocero panista pidió definir los criterios para seguir a los candidatos, ya que “los están espiando a fuera de su casa como a Ricardo Anaya, y eso es una invasión a la privacidad y trasciende por mucho cualquier tarea o función de seguimiento institucional”.