Ante triunfo de Morena, PRI actuará como una oposición responsable y crítica

Tras los resultados electorales del domingo, los gobernadores, líderes parlamentarios del Congreso de la Unión, de sectores, organizaciones y de la dirigencia nacional del PRI acordaron actuar como una oposición responsable en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador e iniciar un proceso de reflexión del tamaño de la lección que recibieron de los electores.

Tras un cónclave cerrado, René Juárez Cisneros, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acompañado por los mandatarios estatales de esa fuerza política, ratificó el respaldo y reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto.

En un mensaje a medios, también hizo un reconocimiento a José Antonio Meade, quien en un acto de congruencia y compromiso con la nación, fue el primero en reconocer que la voluntad popular no le favorecía y lo hizo como un hombre de Estado pensando en la nación y el PRI lo hizo en los mismos términos.

Resaltó que en los últimos tres días ha sostenido reuniones con diferentes liderazgos de todo el país que se suman al encuentro de hoy con todos los gobernadores priistas, excepto el de Sinaloa, que se encuentra fuera del país.

El PRI ha acordado mantenerse unido y cohesionado monolíticamente. “Unidos en las convicciones ideológicas y en lo que creemos: en nuestro compromiso con nuestros principios y con México”.

Reafirmó que el partido actuará de cara a la nación como una oposición responsable y constructiva; “como una oposición que anteponga siempre el interés supremo de México”.

El dirigente enfatizó que el partido tricolor actuará de manera responsable en la construcción con todos en torno a acuerdos que le sirvan a los mexicanos.

Sin embargo, advirtió que en todo aquello que lastime y dañe a los mexicanos, “en lo que ideológicamente no estemos de acuerdo, habremos -con argumentos, con ideas, con reflexiones- de fijar una posición desde una oposición crítica y constructiva, para que esos acuerdos se puedan consensar en la diversidad y le sirvan de verdad a México”.

Destacó que en cuanto al interior del partido, su militancia, los simpatizantes, iniciarán un proceso de reflexión profundo, del tamaño en que los ciudadanos dieron al PRI esa lección en la jornada electoral del domingo.

“De ese mismo tamaño será la reflexión: profunda y responsable. Pero será una reflexión serena y prudente. No habremos de permitir que nadie nos quiera dividir, ni nos vamos a autoflagelar”, sentenció.

Según Juárez Cisneros, habrá un análisis cuidadoso, honesto y profundo que al final lleve al partido a salir cohesionado y unido como organización partidaria.”México nos necesita a todos unidos. Sólo unidos podemos servirle mejor a la nación”.

No obstante, aseguró que en el PRI respetan a todas las voces y dio la bienvenida a la diversidad, pluralidad; a cualquier idea que no coincida con lo que expresa la dirigencia, pero con una condición: que se anteponga el interés supremo del partido, de la nación, “a cualquier otro interés carroñero que pretenda dañar al Partido Revolucionario Institucional. La militancia y los simpatizantes no merecen eso”.

Pidió que observen los tiempos que están establecidos en las normas. “No comamos ansias, respetemos las normas y los tiempos”.

El líder priista aseguró que la dirigencia cumplirá con esos tiempos a cabalidad, siempre respetando la legalidad, anteponiendo el interés supremo del partido y de la nación.

También hizo un reconocimiento a los gobernadores emanados del PRI, porque todos, con pleno ejercicio de sus derechos políticos, y con observancia absoluta y plena de la ley, se mantuvieron siempre leales y solidarios con su organización partidaria.

“A ellos, la dirigencia nacional y el priismo nacional les expresa nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad y, por supuesto, nuestro afecto”, recalcó ante los mandatarios del Estado de México, Alfredo del Mazo; Campeche, Alejandro Moreno; Oaxaca, Alejandro Murat, y de Coahuila, Miguel Riquelme, entre otros.

Resaltó que otros de los acuerdos alcanzados es el reconocimiento a todos sus candidatos y el respeto total a los militantes y simpatizantes, así como a los ciudadanos que respaldaron la alianza que encabezó José Antonio Meade.