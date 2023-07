Anuncia AMLO nueva sección en su mañanera llamada “No lo dije yo”

Ante la orden del INE para que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje de hablar en su conferencia de prensa mañanera de la senadora Xóchitl Gálvez y el resto de aspirantes presidenciales, así como del proceso electoral, el mandatario federal planteó crear una nueva sección en ese espacio denominada “No lo digo yo”.

"Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE y el Tribunal Electoral voy a tener una sección nueva que se va a llamar ‘No lo digo yo’ y nada más lo ponemos aquí", dijo el presidente.

En su conferencia de prensa de este miércoles el mandatario federal expresó:

“INE ya me di por enterado, no voy a decirlo yo”, mencionó luego de presentar una entrevista de Vicente Fox donde el guanajuatense criticó a su administración y parafraseó a la senadora Gálvez al decir que “los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país".

El jefe del Ejectuivo federal comentó qué hay un 60 por ciento de mexicanos que tiene acceso a medios de comunicación como internet, pero consideró que es necesario informar al resto de la población que no tiene acceso a medios, para que no los manipule la prensa, pues acusó que los medios convencionales como TV, radio y prensa escrita mantienen una campaña en su contra y “representan al conservadurismo y a la derecha”.

Ayer, el presidente dijo que pondría “una pausa” a los ataques a Xóchitl Gálvez para que no lo sancione el INE, pero lo haría bajo protesta.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE notificó a la presidencia de la República, de las medidas cautelares para que se abstenga de hablar de temas electorales y de los aspirantes a cargos de partidos políticos ya sea a favor o en contra, entre ellos la senadora Xóchitl Gálvez.