Así reaccionan los candidatos presidenciales ante imposición de aranceles de EU

Luego de que el presidente de EU, Donald Trump, determinó imponer aranceles de 10% al aluminio y 25% al acero a México, Canadá y UE, los candidatos presidenciales se pronunciaron en contra de las medidas e indicaron que México debe responder de igual manera.

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, indicó que respalda la guerra comercial emprendida en contra de Estados Unidos, a quien le impusieron aranceles a las importaciones de bienes y servicios.

Igual que ellos nos pusieron aranceles a nosotros, nosotros habremos de ponerle aranceles a ellos, para que se sepa que con México no se juega José Antonio Meade Kuribreña

“Vamos, por la vía de esos aranceles, a mandar una señal clara, el futuro de nuestra región está en el comercio y en el entendimiento, el futuro de esta región está en el dinamismo y la competitividad”, comentó el secretario de Hacienda y Crédito Público, SHCP.

Con México no se juega. Responderemos a EE.UU. imponiéndoles aranceles. El futuro de esta región está en el respeto, el comercio y el entendimiento. No nos vamos a dejar. Defenderemos nuestros empleos, nuestros mercados y a nuestros trabajadores. Hoy y siempre. — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) 31 de mayo de 2018

El ex canciller dijo que cuando eso se pone en riesgo, la región deja de crecer y ponemos en riesgo también los empleos. La señal que México manda es una señal clara: ¡en materia de comercio, no nos vamos a dejar!, comentó Pepe Meade.

México no debe caer en una guerra comercial contra Trump: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), pidió al gobierno mexicano que responda a los aumentos arancelarios del acero, pero sin romper las relaciones con Estados Unidos ni caer en la trampa de una guerra comercial con el presidente Donald Trump.



Está bien que responda, pero que no vaya a haber ruptura, que no se caiga en la guerra comercial porque no nos va a ir bien, la verdad no nos conviene, es muy dependiente del exterior y muy dependiente de la economía estadounidenseAndrés Manuel López Obrador

Esta situación, dijo, es una buena oportunidad para buscar diálogo directo entre jefes de estado, el cual no se ha dado desde el arribo de Trump a la Casa Blanca; por lo que sugirió al presidente de México, Enrique Peña Nieto, solicitar una entrevista con su homólogo para negociar la situación arancelaria.

Yo le recomendaría al presidente Peña que buscara una entrevista con Trump, dada esta circunstancia, que se entreviste con él y que pueda hablar de manera directa

Anaya propone diversificar exportaciones mexicanas ante postura de EU



Por su parte el candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, señaló que el país debe diversificar sus exportaciones y regresar a los organismos multilaterales para resolver los problemas de aranceles con otros países.

Consideró grave para la economía nacional la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio provenientes de México a partir de mañana 1 de junio.

Insistió en la necesidad de diversificar las ventas que hace México al exterior, pues tiene una dependencia muy fuerte con Estados Unidos, además de voltear a otros países, y que instancias como la Organización Mundial de Comercio (OMC) sean las que resuelvan este tipo de conflictos.

Aseguró que “si actuamos con inteligencia y con estrategia, se puede lograr una buena negociación para México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, pues existen condiciones para ello", incluso a través de la imposición de aranceles a las importaciones de productos estadunidenses para ejercer presión al gobierno de ese país.