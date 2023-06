Aun con dudas, Mancera participará en proceso para elegir candidato de Va por México

El senador Miguel Ángel Mancera dijo que tiene dudas sobre la ruta para designar la candidatura presidencial de Va por México y pese a ello, aseguró que sí participará en el proceso.

“Tengo dudas, por ejemplo, tengo dudas de cuáles van a ser las casas encuestadoras, tengo dudas de quién va a hacer la verificación de la tecnología, quién va a decir si esta firma es buena o no, tengo dudas del tiempo de recopilación de las firmas, algunos nos dicen que 30 días, tengo dudas de varios temas, pero en la sintonía de darle para adelante”, dijo el perredista.

“Voy a anotarme y yo espero no se presenten después problemas y que si se presentan se solucionen rápido”, añadió.

Este lunes, los partidos que integran Va por México (PRI, PAN y PRD) anunciaron la ruta para elegir al candidato o candidata para la presidencia de la República.

La primera etapa será la recolección de 150 mil firmas de apoyo, quienes las consigan pasarán a la segunda etapa que consiste en foros donde presentarán propuestas y de ahí se levantarán encuestas para elegir a cinco finalistas. La última etapa será una consulta ciudadana para que el 3 de septiembre se tenga el nombre.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México aseveró que él no participó en el diseño de la ruta, y espera que todas sus dudas, al igual que la de sus compañeros, sean resueltas.

“El mini INE se puede sustituir, lo que no se puede sustituir es que nos apeguemos estrictamente a las reglas que marcó el INE, eso no se puede sustituir bajo ninguna premisa, no podemos decir ‘es que los otros lo están haciendo’, ahí yo no jalo”, aseveró .

Sobre cómo va a recolectar las firmas, afirmó que habló con organizaciones para que lo apoyen con recursos humanos para tal efecto.

“Recursos humanos sí, económicos de parte de nosotros no hay. Lo que yo he hablado con personas y quienes nos han ofrecido apoyar en el tema de las firmas es que pagarles no hay forma. Si haces un cálculo de un mes, tendrías que recopilar cinco mil firmas por día, no es nada sencillo. Sí se requiere la participación de las organizaciones con las que hablamos y nos dijeron que nos van a apoyar”, concluyó.