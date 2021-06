Aureoles dará pruebas de presunta narcoelección en Michoacán a la SCJN

Morelia, Michoacán (OEM Infomex).- El gobernador Silvano Aureoles anunció que el próximo jueves presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las pruebas sobre la presunta intervención de grupos del crimen organizado en las pasadas elecciones del 6 de junio en la entidad.

Luego de que el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador se negara a recibirlo, Aureoles apeló al mandatario federal acerca de "la relevancia y la urgencia de reunirnos para presentarle la información", e insistió que se trata de un asunto de seguridad nacional.

Finalmente, agradeció a quienes le han apoyado por "la defensa que emprendimos por el futuro de Michoacán para que no se convierta en un narcogobierno, para que México no se convierta en un narcoestado", dijo.

El jueves pasado, el presidente dijo que si Aureoles tenía pruebas sobre las acusaciones de que Morena ganó las elecciones en la entidad gracias a la ayuda del crimen organizado, las presentara.

“Presidente, su partido se convirtió en el instrumento del narco y estoy seguro que usted, como jefe del Estado mexicano, comparte mi preocupación. Todos sabemos que compartir esta información abiertamente pondría en riesgo la vida de las personas y eso es algo que usted no permitiría en ninguna circunstancia. Sé que el presidente es un humanista y entiende lo que digo”, escribió en su cuenta de Twitter.

El gobernador reiteró su propuesta de que se anule la elección del estado de Michoacán por la supuesta intervención de la delincuencia organizada y que cuenta con material fotográfico muestra la operación de grupos delincuenciales a favor de los candidatos de Morena.

Con información de Roberto Cortez | El Sol de México.