Busca Morena en el Senado que bancos no cobren comisiones

La bancada de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de la Ley de Instituciones de Crédito en Materia de Comisiones Bancarias.

El documento adiciona un último párrafo al artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito que prohibe a las entidades financieras cobrar comisiones a clientes o usuarios por los conceptos a que se refiere el artículo 4 Bis de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Finacieros.

Los servicios que se adicionan y no cobrarían comisiones son:

Consulta de saldos en ventanilla



Depósito de cheque para abono en su cuenta (devuelto o rechazado su pago por el banco librado)



Operaciones de consulta de saldo



Retiro en efectivo en cajeros automáticos internos



No facturar monto mínimo a comercios que hacen uso del producto de terminal de punto de venta



Reposición de plástico bancario por robo o extravío



Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos



Aclaraciones improcedentes de la cuenta derivados de movimientos



Cargos no reconocidos



Disposición de crédito en efectivo



Conceptos anualidad de tarjetas de crédito



Solicitud de estado cuenta de meses anteriores en sucursal y vía telefónica



Transferencia a otros bancos



Adquisición o administración de dispositivos de seguridad para la producción



Utilización de contraseñas de uso único



Mantenimiento de saldo mínimo para exentar manejo de cuenta o membresía



Cheque de caja, girado o certificado



La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria, firmada por el senador Ricardo Monreal Ávila, indica que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán establecer esquemas tarifarios que permitan reducir anualmente el cobro de comisiones por retiro y consulta de saldo a los usuarios en operaciones interbancarias.

Se añade la prohibición de cobrar comisión a comercios que no facturen un monto mínimo por el uso de la terminal en punto de venta, por transferencias interbancarias, por disposición de crédito en efectivo, por el mantenimiento de saldo mínimo para exentar manejo de cuenta o membresía, entre otros.

También se propone suspender el cómputo de intereses moratorios dentro de los primeros cinco días hábiles luego del vencimiento del plazo límite de pago.

Se explica que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la banca en México ocupa el tercer lugar de América Latina en registrar mayores ganancias, respecto de sus ingresos totales, por el cobro de comisiones a sus clientes. En gran medida esto es posible porque, en nuestro país, dichas instituciones cobran más por este concepto que en los países donde se encuentran sus sedes.

Persisten vacíos que afectan la calidad de los mismos y que han dado margen a abusos sistemáticos en detrimento de los derechos de los clientes de la banca. Más del 30 por ciento de los ingresos de la Banca México provienen de del cobro de comisiones

Durante el primer trimestre de 2018, el 51% de las utilidades reportadas por las instituciones financieras correspondió a las comisiones cobradas a los usuarios y, en mayo alcanzaron el nivel más alto al ascender a 65 mil 872 millones de pesos por este concepto.

Las comisiones son cualquier cargo, independientemente de su denominación o modalidad distinto al interés, que una entidad financiera cobra a un cliente.

Hoy en nuestro Sistema Financiero Nacional existen 35 conceptos de comisión y el Banco de México cuenta con un registro de 5 mil 310 comisiones específicas por diversos productos y servicios.

Además, la falta de estrategia de una política financiera integral ha orillado a los ciudadanos a contratar servicios bancarios de manera desinformada, el 71% no compara los productos financieros al contratar, el 27% no sabe si le cobran comisiones por su crédito de nómina, el 19% no sabe si le cobran la anualidad de su tarjeta de crédito y el 38% no conoce las comisiones que le cobran en su cuenta de depósito.

Sólo en el primer trimestre de 2018, se presentaron ante la CONDUSEF 85 mil 698 quejas relacionadas con reclamos por cobro de comisiones no reconocidos, que representaron un importe superior a 218 millones de pesos de los cuales el sector bancario sólo abonó 13% del importe reclamado.