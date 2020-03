En plena sesión se confrontan diputados de Morena y PAN por feminicidios

Los diputados federales en San Lázaro no pudieron dejar sus diferencias durante la Sesión Solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer, ni con la causa en común que demanda frenar la violencia feminicida en el país que está acabando con la vida de 10 mujeres diariamente, y este martes se reprocharon en el Pleno la responsabilidad de esta ola criminal, así como las posturas en pro y en contra del aborto.

Mientras los diputados panistas ocuparon la tribuna para guardar silencio en memoria de las mujeres asesinadas en lo que va de la administración, los legisladores morenista llamaron hipócritas a los miembros de esta bancada y coreaban “ABC”, en alusión al incendio ocurrido en una guardería del mismo nombre en Hermosillo, Sonora durante el gobierno del presidente Felipe Calderón.

México Anuncian creación de cuerpos de policía especializada en violencia de género

Con una corona fúnebre con la leyenda “Justicia para todas” y una gran manta a manera de muro, la bancada panista recordaba desde tribuna y en silencio, los casos emblemáticos de feminicidios más recientes ocurridos en el país, como el de la niña Fátima Aldrighett o el de Abril Pérez, mientras los legisladores de Morena aprovecharon el silencio de los panistas para gritarles hipócritas.

La diputada del PAN, Madeleine Bonnafoux hizo uso de la palabra y criticó a los morenistas por sus reproches: “El silencio era para las mujeres que ya no están. Queda claro a quiénes no les importa la memoria de quienes no van a regresar”, dijo la panista.

Otro choque se dio cuando la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la morenista Wendy Briceño, acompañada por sus compañeras de bancada, durante su intervención habló en pro del aborto, mientras que portaban una gran manta verde alusiva al movimiento pro aborto; a lo que el PAN, a través de la diputada Verónica Sobrado solicitó que se retirara del diario de los debates la intervención, pues aseguró que el pronunciamiento de Briceño no representaba la postura de todas las diputadas en el Congreso.

Las constantes interrupciones a Briceño durante su mensaje, provocaron un choque más intenso, al grado que el morenista Pablo Gómez demandó a la diputada presidenta, Laura Rojas, que mantuviera el orden y evitara que “sus amigas o grupo parlamentario” interrumpieran a Briceño, lo que hizo que el legislador opositor José Elías Lixa Abimerhi solicitara además de retirar las expresiones materiales de la tribuna que el diputado Pablo Gómez dejara las “expresiones histéricas”, toda vez que se trata de un posicionamiento institucional y no de partido.

Hoy conmemoramos el #DiaInternacionalDeLaMujer en la @Mx_Diputados .

Por TODOS los derechos para TODAS las mujeres. #ElegirEsTuDerecho #DiputadasMorena pic.twitter.com/RMNT3sF4Yh — Mario Delgado (@mario_delgado) 10 de marzo de 2020

En su oportunidad, la legisladora del PRD, Guadalupe Almaguer recordó la movilización masiva de mujeres del pasado 8 de marzo y sostuvo que ese día las mujeres salieron a las calles “buscando que el gobierno atienda integralmente a las mujeres” y para que dimensione y erradique la violencia feminicida.

“Salimos contra el discurso egocéntrico y patriarcal desde Palacio Nacional, donde se propaga y promueve la discriminación”, dijo la perredista, mientras que calificó como “atroz” escuchar la incomodidad del presidente respecto a las marchas, mientras aseguró que era el colmo el discurso presidencial “bucólico” que ofreció el Ejecutivo desde Zacatecas sobre la abnegación de Margarita Maza, esposa de Benito Juárez.

“Abnegación. Las mujeres somos protagonistas de nuestras vidas, ni esposas de, ni madres de, ni hermanas de, ni hijas de, criticó la legisladora”, y concluyó que si este gobierno no quiere fracasar debe dejar “el discurso falaz y simulador, omiso por cómplice e irresponsable” y escuchar las exigencias de las mujeres, de las feministas.

El vicecoordinador de los diputados del PT, Gerardo Fernández Noroña, al tiempo que pidió perdón por la violencia contra las mujeres, aseguró que no era un asunto de este gobierno y que la violencia provenía de una mina inagotable de perversidad e hipocresía, de la que acusó al PRI y al PAN formar parte.

#DesdeMiCurul

Solicité a la Presidenta de la Mesa Directiva no permitir la violencia ni el machismo del Dip. Pablo Gómez cuando le dice como debe conducir la @Mx_Diputados. Y a las Diputadas de Morena les digo ¡El patriarca y machista este en Palacio Nacional! pic.twitter.com/Q6jJliXRc0 — Dip. Guadalupe Almaguer (@Med_DipAlmaguer) 10 de marzo de 2020

“Mienten cuando dicen que es nuestro gobierno, nuestro compañero presidente el responsable y el insensible con tanta violencia, pero viene de atrás y viene de lejos”, dijo el petista al calificar de hipócritas y de responsables de los feminicidios a los legisladores panistas.

También intervino durante la sesión solemne la diputada sin partido Ana Lucía Riojas que reprochó el uso de la palabra “sumisión” el pasado 8 de marzo, por el presidente López Obrador, y dijo que para las mujeres nunca más debe haber sumisión, “para nosotras nunca más el miedo. Para ustedes nunca más nuestro silencio, su comodidad se terminó”.

Asimismo, dijo que luego de estas protestas, “toca también llamar las cosas por su nombre, aunque el señor en su palacio se moleste en cada uno de sus programas matutinos, llamemos a la guerra, guerra, al macho, macho, al represor, represor y a este gobierno nombrémoslo como lo que es: un nuevo régimen conservador, autoritario, fascista y patriarcal.

No importa cuántas mujeres estén dispuestas a lavarle la cara, porque, así como a ellos los nombramos por lo que son también es necesario dejar de conformarnos con mujeres que ocupan espacio y exigir feministas en el poder, transformándolo y no solapándolo”, dijo la polémica diputada.

La dip. @LuRiojas (Sin Partido) recalcó que es necesario dejar de conformarse con mujeres que ocupen cargos en el gobierno y exigir que esos espacios sean para feministas que transformen al poder y no lo solapen. https://t.co/h89uLpuqm4 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) 10 de marzo de 2020

Por Morena, la diputada Lorena Villavicencio señaló que no obstante a esta histórica marcha, “no fue suficiente para romper con etiquetas y críticas que buscan descalificarla” y dijo las mujeres de Morena son feministas y asumen como suya la agenda que comparte este movimiento.

“Vamos sin reserva por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sexualidad reproductiva. Es cuanto”, concluyó.

Luego de estas intervenciones, se proyectó un video alusivo al Día Internacional de la Mujer y se entonó el Himno Nacional para dar por concluida la sesión solemne y dar pie a la sesión ordinaria de este martes.

Con información de Bertha Becerra