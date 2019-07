Carlos Urzúa salió de Hacienda por pleito con Romo

Con Carlos Urzúa hubo discrepancias, dijo el presidente Andrés Manuel López, pero también existieron notorias diferencias entre el exsecretario de Hacienda y Alfonso Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia, señaló el titular del Ejecutivo.

En su conferencia matutina, el mandatario le puso nombre a los “personajes” y “funcionarios” que su excolaborador señaló en una carta de renuncia difundida el martes en Twitter.

Con la oficial mayor Raquel Buenrostro, Urzúa no tuvo diferencias, pero sí con Germán Martínez, el director del IMSS quien renunció hace unas semanas. También se dieron discrepancias con Margarita Ríos-Farjat, la jefa del Servicio de Administración Tributaria.

De los motivos, el Presidente aclaró que sus diferencias con el matemático del Colmex se gestaron en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Hubo dos versiones y al final quedó la que él escribió y autorizó. Se eliminó cualquier rastro neoliberal y tiene como antecedente el plan liberal de 1906 y el sexenal de Lázaro Cárdenas.

López Obrador dejo entrever el desacuerdo del exsecretario con el uso de términos como “saqueo” o “minoría rapaz” en la elaboración de ese documento. “Era una concepción todavía en la inercia neoliberal y había que marcar la diferencia”.

Financial Times dedicó este miércoles su editorial a la repentina renuncia de Urzúa, "la voz más fuerte de la prudencia fiscal dentro de la administración". Su salida, señaló, desvanece la esperanza de algunos inversionistas quienes sugerían que López Obrador atenuaría su retórica una vez que tomara el cargo.

"El Presidente mexicano se mostró impasible y reiteró su compromiso de 'cambiar la política económica que se ha impuesto durante 36 años'", menciona la publicación británica sobre la reacción del mandatario después de la renuncia.

Foto: Cuartoscuro

DISCREPANCIAS, NO RUPTURA

De las diferencias entre Urzúa y el encargado de la Oficina de la Presidencia, López Obrador dejó clara la causa. “Le encargué a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la banca de desarrollo y no había en esto acuerdo".

De los “personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”, que Urzúa menciona en su carta, el mandatario fue contundente. “No hay, no existe”, y no va a investigar porque no hay pruebas. “No hay un crédito de la banca de desarrollo otorgado a una empresa, a un familiar de un funcionario”.

De las diferencias con la jefa del SAT, el Presidente dijo que es una mujer inteligente y honesta a quien él mismo propuso, aunque no abundó sobre los motivos.

La abogada regiomontana tiene una tarea que el Ejecutivo considera fundamental: terminar con los privilegios fiscales, pero también es aficionada a la poesía, una característica que comparte con el propio Urzúa, y también con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente.

FUERZA REGIA

Ayer por la tarde, el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con empresarios del Grupo Monterrey representado en la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra).

Política AMLO garantiza certidumbre a empresarios de NL tras renuncia de Carlos Urzúa

“Acordamos trabajar juntos por el bien de ese laborioso pueblo y del país”, expresó el mandatario en un mensaje en sus redes sociales. En esa reunión estaban el presidente de la Caintra, Adrián Sada Cueva, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

Al final de la reunión privada, Sada Cueva dijo que el tema central fue la necesidad de crear más certidumbre. "Me voy muy motivado", dijo.

De Arturo Herrera, el nuevo secretario de Hacienda, el presidente del Grupo Industrial Alfa, Armando Garza Sada, confió en que “generará un proyecto de nación en lo económico en el que todos tendremos confianza”.

De Herrera, Financial Times señaló que ha contenido algunos daños, pero el Presidente debe demostrar que escuchará sus consejos y aceptará noticias desagradables, y no sólo seguirá confiando en sus propios datos.

Los augurios inmediatos no son buenos. FT recuerda aquella entrevista con Arturo Herrera en la cual sugirió que el proyecto de la refinería de Pemex podría retrasarse por razones financieras, cuando el Presidente lo contradijo públicamente horas después. "La incomodidad visible de Herrera cuando su nuevo jefe estaba a su lado anunciando su nombramiento (el martes) sólo agravará las preocupaciones".

Se refirió al plan de negocios de Pemex, cuya presentación sigue retrasada, y al borrador del presupuesto 2020 que debe presentarse en septiembre. Los mercados no perdonarán si estos documentos señalan más desviaciones de la realidad económica, señala el diario británico.