Caso Collado salpica a Peña Nieto y Salinas en triangulación de dinero

El empresario que presentó la denuncia que llevó al arresto del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, señaló en su declaración que los verdaderos propietarios de la empresa "Libertad, Servicios Financieros", a través de la cual, de acuerdo a la Fiscalía General de la República se trianguló dinero, con los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién y Mauricio Kuri, líder de la bancada panista en San Lazaro.

La orden de aprehensión que solicitó el agente del ministerio público federal, no solamente van contra el abogado, Juan Collado sino contra José Antonio Rico de "Libertad, Servicios Financieros", José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, de Operadora de Inmuebles del Centro por su probable participación en la comisión de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por lo que en breve la fiscalía cumplimentara las ordenes de detención.

La fraudulenta red para hacer negocios

En las declaraciones que rindió ante la fiscalía General de la República, el empresario Sergio Hugo “N” refirió que Juan Collado Mocelo participó en una red de empresarios que fingían la adquisición legal de inmuebles y posteriormente distribuían los recursos obtenidos a través de cuentas personales, motivo por el cual la madrugada de este miércoles el juez Jesús Eduardo Vázquez Rea, le dictó prisión preventiva y dio un plazo de 60 días para que la Fiscalía General aporte pruebas que sustenten las acusaciones en contra de Collado.

Las evidencias con las que cuenta la FGR, señalan que través de las empresas Operadora inmobiliaria del Centro y Libertad Servicios Financieros, el grupo llevó a cabo la transferencia de un predio a su favor y posteriormente lo vendieron para la construcción de un centro comercial.

Foto: ilustrativa

Es decir, la transacción se llevó a cabo mediante suplantación de identidad y la falsificación de firmas de quién se ostentó como verdadero dueño del lote, Sergio Hugo, en 2010, por un monto que fue establecido en 153 millones más 17 millones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El denunciante, declaró no reconocer las firmas con las cuales se traspasó la propiedad y acusó la suplantación de identidad por parte de los inculpados de cometer los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

De los datos obtenidos por la FGR, se desprende que de los recursos obtenidos por la transacción ilícita, Collado Mocelo habría obtenido 24 millones de pesos que fueron enviados directamente a sus cuentas personales mediante de transferencia electrónicas en 2015.

En los datos de prueba consistente en la comparecencia ante la Fiscalía el pasado 10 de junio y a la que El Sol de México tuvo acceso, el empresario declara que José Antonio Rico persona que por todas las indagatorias realizadas a la fecha es uno de los cabecillas de esta organización, de delincuentes de cuello blanco.

José Antonio Rico se desempeñó como presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros desde el año de 2005 aproximadamente hasta el año 2015 y Juan Collado Presidente del Consejo de Administración de la misma organización financiera, esto les permitía personajes hacer y deshacer a su gusto los movimientos, en particular los financieros.

Caso embarra a Gobernador de Querétaro

Sergio Hugo Señala: “en una ríspida plática, el señor Rico me comentó textualmente “tu pinche parte del edificio y otros dineros” (refiriéndose obviamente a recursos de Juan Collado y Javier Rodríguez Borgio se los dimos a Pancho Domínguez (Francisco Domínguez Servién) para su campaña, se refería al que en ese momento era el candidato del partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado de Querétaro, mismo que gracias entre otros al impulso económico financiero ilegal de estos personajes, resulta electo como Gobernador”.

Y que Jesús Beltrán González le comentó que a través de Libertad Servicios Financieros se había desviado recursos muy importantes, mediante esquemas de triangulación a la campaña del Señor Domínguez (me habló de más de cien millones de pesos, producto de mi parte del edificio y dinero de los ahorradores) a fin de obtener favores una vez electo.

Foto: Twitter | @PanchDominguez

Por si esto fuera poco, -declara- tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que (textual) no le buscara tres pies al gato dado que, atrás de Rico Rico y Collado estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a: Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servien y Mauricio Kuri (líder de la bancada panista en el senado).

El empresario Sergio Hugo advierte que toda la información anterior, me fue corroborada por amigos personales dentro de la organización financiera y en particular por el señor Jesús Beltrán González, Director General de Libertad Servicios Financieros en esos momentos, esta persona, como lo mencioné en alguna parte de mi denuncia de viva voz me comentó (en ese entonces me unía una amistad con él) que, él había elaborado los contratos privados que acreditaban la participación accionaria (propiedad disfrazada) de varias personas entre ellas los antes mencionados y José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo y Javier Rodríguez Borgio.

Comentándome además que había otras personas también con participación pero nunca me mencionó quienes eran esas personas. Él mismo me detalló que, él era el encargado de armar empresas, la mayor parte fantasmas y/o de seleccionar empresas ya existentes a efecto de poder “procesar” (así le llamaba él) los recursos económicos a fin de hacerlos llegar a cada uno de los dueños.