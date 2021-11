Caso Lozoya ‘ni perdón ni olvido’, debe llegar hasta el final: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, advirtió que el caso de Emilio Lozoya no debe quedar ni en el perdón, ni en el olvido, debe llegar hasta las últimas consecuencias.

Ante los medios, Ricardo Monreal manifestó que los cinco millones de dólares que ofrece Emilio Lozoya para buscar el perdón, “pues que sería peccata minuta frente a la expectativa que se generó”.

➡️ Lozoya acusó presión de la oposición para venta de fertilizantes en México

El caso de AgroNitrogenados no debe cerrase con una simple paga económica “creo que hay mucho más de fondo, y yo prefiero que se llegue hasta el final y hasta el fondo. No perdón; no olvido”, señaló el senador.

Sobre si debe permanecer en la cárcel, Ricardo Monreal respondió: “Debe de resarcirse el daño causado al país, y debe de indagarse con profundidad hacia los temas más importantes de la Nación. Y creo que este es un hecho escandaloso que no puede cerrarse con una aportación económica mínima”.

Lozoya en prisión preventiva por caso AgroNitrogenados

El pasado 10 de noviembre, un juez federal ordenó dar prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por la compra irregular de la planta Agronitrogenados.

En su resolución el juez Artemio Zúñiga Mendoza, mismo que lleva el caso Odebrecht, aseguró que otorga esta medida dado que “no hay otra medida cautelar que pueda imponerse” si Lozoya ya está en prisión.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“En este caso no procede la revocación de las medidas cautelares en este asunto (como previamente lo había pedido la defensa de Lozoya) porque la defensa lo que pide es que no se le imponga ninguna medida cautelar” por lo que dictó esta medida incluso para “este tiempo le sea abonado al señalado si procede una sentencia condenatoria más adelantes”.