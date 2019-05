Citan a Urzúa a comparecer en San Lázaro tras renuncia de titular del IMSS

Por unanimidad y en calidad de urgente, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, citó a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, para explique todo lo relacionado a la carta de renuncia del ex director del IMSS, Germán Martínez Cázares.

El recurso para salud debe ser, ciertamente cuidado, bien administrado y supervisado de donde está cada peso y cada centavo, pero en ningún momento puede dañar la salud de los pacientes, aseveró la presidenta de esa instancia legislativa Miroslava Sánchez Galván.

En ese sentido, dijo que “a más tardar la próxima semana debe acudir el titular de Hacienda porque es un asunto urgente desde el punto de vista de la Comisión de Salud’’.

“Que quede claro, con toda precisión, lo que sí es y lo que no es, porque mientras no tengamos esa reunión, no podemos dar por hecho todo lo que se dice; y asegundo que Urzúa Macías escuche a los integrantes de la comisión de la importancia que tiene la salud en el país’’.

Miroslava Sánchez, además, señaló que con el titular de Hacienda los diputados también abordarán todo lo de becas de los pasantes que han sido afectados, así como lo relacionado a los institutos nacionales de la Secretaría de Salud, que tienen recursos retenidos.