Comisiones del Senado ratifican a Omar Fayad como embajador en Noruega

Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa en el Senado ratificaron el nombramiento como embajador de México en Noruega del exgobernador del estado de Hidalgo y el expriísta Omar Fayad Meneses.

Durante la comparecencia ante los integrantes de estos órganos legislativos, que presiden el senador Héctor Vasconcelos y la senadora Gabriela Benavides Cobos, Omar Fayad Meneses dijo que, de ser ratificado, se enfocaría en reforzar las relaciones diplomáticas, políticas, económicas, sociales, educativas y culturales con Noruega.

Buscará revisar y fortalecer el intercambio en innovación y tecnología, ya que ese país europeo apostó, desde hace varios años, a esos rubros, y cuenta con experiencia suficiente con lo que se podrían beneficiar muchos proyectos mexicanos.

Consideró que la ciencia y la tecnología son herramientas que pueden ser utilizadas en el combate a la corrupción y en otros asuntos.

Además, planteó la necesidad de establecer un acuerdo aéreo para contar con un vuelo directo entre México y Noruega, a fin de impulsar al sector turístico nacional, pero para ello se requiere del apoyo de la Secretaría de Turismo. Actualmente, explicó, no hay ningún vuelo directo entre los países nórdicos y nuestra nación.

Propuso crear un grupo de trabajo con los senadores para abordar los temas prioritarios que deben reforzarse desde la representación diplomática de nuestro país en Noruega.

Al hablar por el PRI, la senadora Cecilia Margarita Sánchez García señaló que “es una constante enfrentarse propuestas de nombramientos del Ejecutivo que, en pocas palabras, se han traducido a pagos de favores políticos. No sólo me refiero a temas internacionales, nos queda claro que para este gobierno el tema de la diplomacia no es una prioridad”.

Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión, refirió que la relación de nuestro país con Noruega es modesta en materia de flujos humanos y comerciales. Sin embargo, hay coincidencias en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembros permanentes, así como en los trabajos coordinados como los diálogos de paz entre el gobierno y la oposición de Venezuela.

Comentó que el andamiaje jurídico de la relación bilateral cubre diversos sectores, “pero aún no termina de aprovechar sus múltiples potencialidades”, por lo que confió en que siga el desarrollo y el trato “valioso” entre ambos países.

El senador subrayó que esa nación europea es reconocida como una de las mejores democracias en el mundo, por su amplio respeto a las libertades civiles y los bajos índices de desigualdad.

Benavides Cobos, en tanto, recordó que las relaciones de amistad entre Noruega y México datan de 1885, aunque esta se formalizó hasta 1906.

Agregó que ese país planificó y estableció una economía impulsada por la industria energética, a través del desarrollo de las energías verdes, así como el combate del cambio climático y sus complicaciones.

El senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, pidió estudiar la experiencia de ese país en temas de democracia, desarrollo, eficiencia productiva, niveles bajos de desigualdad, así como los servicios de salud y educación gratuitos, además de los menores niveles de corrupción.

Fayad Meneses es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Seguridad Pública y Ciencias Policiales; además, cuenta con estudios doctorales en Seguridad Pública, Procesamiento Penal y Política Criminal.

Se desempeñó como gobernador de Hidalgo de 2016 a 2022; fue diputado federal por ese estado en dos ocasiones, así como Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Entre otros cargos, fue Secretario de Desarrollo Social de Hidalgo, de 2005 a 2006; Secretario de Agricultura de esa entidad federativa, de 2003 a 2005; y Coordinador de Asesores en la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, de 1998 a 1999.