Con Movimiento Ciudadano, México tiene más de dos opciones en 2024, asegura el partido

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, afirmó no estar de acuerdo de encerrar al país en dos opciones, pues acabamos de salir del partido de Estado y en este momento somos tres opciones, una de ellas es la propuesta de MC y es absolutamente válido, no creemos que el regreso al pasado y que lo que hay actualmente sea lo que México necesita, pues la ciudadanía será la que decida.

Tras la renuncia al partido del gobernador Enrique Alfaro, la senadora lo lamentó y dijo que es una gran pérdida, pero es una decisión que él ha tomado.

“Lamento que Alfaro no le entre al debate en las instancias del Movimiento Ciudadano sobre lo que viene en el proceso electoral, y sin embargo, tanto los diputados locales, federales, senadores y presidentes municipales, lo que han plenteado es su solidaridad e importancia al gobernador Enrique Alfaro en Movimiento Ciudadano y en la construcción de MC”.

Frente a esa vieja política que está anclada al pasado y le falló al país, les reiteramos a las y los mexicanos que cuentan con @MovCiudadanoMX, la mejor opción para México. pic.twitter.com/IMgDpdZlpr — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 25, 2023

Ante la prensa, manifestó que el dirigente de MC, Dante Delgado, ha puesto su posición y visión en la mesa, él tiene una propuesta a MC y los tiempos que se dan mas o menos al 15 de septiembre, pues se irán dando las posiciones y se dará un diálogo.

Reconoció que Jalisco es muy importante para MC tiene muchos años construyendo esa fuerza política en el estado y vamos a esperar esos tiempos de la discusión, además, la discusión no está cerrada, está abierta y en la última reunión de Consejo Nacional de MC se tomarán los votos en una decisión democrática de sus órganos.

Dijo que en MC se le respeta y se le reconoce a Enrique Alfaro, ha sido presidente municipal, ha perdido y ha ganado, ha formado un grupo muy potente de equipo de trabajo y de gobierno, legisladores de primera, tiene un liderazgo, pero ya no quiso dar la batalla.

Reconoció que ya en sí, la salida del gobernador Alfaro es una ruptura, que va a significar mucho; sin embargo, los compañeros de Jalisco difundieron un desplegado donde no están proponiendo una ruptura están proponiendo somos importantes, Jalisco es importante, vamos a escuchar la posición de Jalisco en el contexto democrático, se tiene que abrir los canales de discusión.

“No estamos en el objetivo de que nos juntemos para que salgan unos y entren otros, porque finalmente es qué le ofreces al país, construir mayorías artificiales, pues quizá no sean validas. Lo que necesitamos es construir los proyectos y hacia dónde queremos llevar al país y somos tres visiones y tres propuestas que se van a demostrar en campaña”, manifestó la senadora.

Indicó que MC tiene su proyecto y con ello va a salir a ganar la voluntad de los ciudadanos, con su propia posición, discusiones para tener nuestro programa “convencidos de que no debemos tener ninguna alianza cuyo programa no compartamos”.

“Dante Delgado tiene la razón de saber hacia dónde va a llevar a MC, está muy seguro que esa es la posición, algunos la compartimos con él, otros no y las instancias tomarán su decisión”.

Siempre han sido diferentes opciones, no dos opciones únicas. MC es para quienes están buscando una alternativa social demócrata, por lo que no vamos solos, vamos con la ciudadanía, si vamos con alguna de las alianzas, en los tiempos que marca la ley iremos tomando las decisiones.

“Vivimos en democracia, es plural es diversa, nadie tiene los votos en el bolsillo, es una competencia, yo no creo que están dichas las cosas, yo no creo que vuelva a refrendar la mayoría gobernante, puede no, MC vamos a ganar y se abstiene que no tiene alternativa en estas dos opciones esperemos que encuentre MC una alternativa”.

Patricia Mercado señaló que mañana habrá reunión de la Comisión Permanente y el 29 de septiembre de la Coordinadora y el Consejo Nacional.