Cierran filas en Jalisco con Enrique Alfaro tras su ruptura con Movimiento Ciudadano

“Este movimiento se la juega con el gobernador Enrique Alfaro y por Jalisco. A donde vayamos, caminaremos juntos”, sentenció un grupo de liderazgos de Movimiento Ciudadano al cerrar filas con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, tras su ruptura con el partido naranja.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, los liderazgos de MC en Jalisco dijeron compartir la postura de Enrique Alfaro sobre que Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, busca someter a todos los integrantes del partido a su voluntad y acusaron que son ignorados sistemáticamente.

“Lo decimos alto y claro: respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro. No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos”, se lee en el pronunciamiento.

El pronunciamiento es firmado por los senadores Clemente Castañeda, coordinador del partido naranja en la Cámara Alta, y Verónica Delgadillo, presidenta del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano; 12 diputados federales, incluida la vicecoordinadora de MC en San Lázaro, Mirza Flores; 16 diputados locales y 57 presidentes municipales de Jalisco emanados de las filas de Movimiento Ciudadano, entre ellos Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara.

Los personajes que signan el documento aseguraron que durante 11 años Movimiento Ciudadano ha sido la primera fuerza política de Jalisco debido al liderazgo de Enrique Alfaro y aunque dijeron respetar las decisiones de Dante Delgado y de los órganos nacionales del partido, expresaron que el “movimiento político seguirá caminando con quien se comprometa a respetar y cuidar los intereses de Jalisco”.

El 22 de agosto, el gobernador de Jalisco dijo: “yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional, no quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte”.

Enrique Alfaro cuestionó el 7 de julio que el partido haya optado por el camino del aislamiento al no analizar la posibilidad de alianzas y declinó buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia.

