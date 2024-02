Con Norma Piña en la Suprema Corte hay licencia para robar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en la libertad del expresidente de Pemex, Emilio Lozoya Austin influyó que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya no estuviera el exministro Arturo Zaldívar porque él hablaba con los jueces para advertirles y frenar la liberación de delincuentes.

Dijo que desde que asumió la presidencia de la Corte la ministra Norma Piña “hay licencia para robar” en el Poder Judicial y que tras su llegada “los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y en sábado tenemos que andar pendientes” de que se libere a los delincuentes.

Explicó que cuando estaba Arturo Zaldívar, quien ahora se sumó a la campaña de la virtual candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, “se hablaba con él, respetuosos de la autonomía, pensando en la justicia para proteger a los ciudadanos ante el crimen. Él hablaba con el juez y les decía cuidado con esto, si viene mal la averiguación”.

Política SCJN ordena reponer el proceso para elegir fiscal de Nuevo León

En cambio, consideró, que ahora que la ministra Norma Piña está al frente de la SCJN los jueces y magistrados tienen “licencia para robar”, acusó que existe una “relación de componendas y complicidades, como una mafia”.

“Sí impacta, y en muchos otros casos. Si hubiera estado Zaldívar difícilmente se le descongela las cuentas a la esposa de García Luna”, agregó.

Explicó que cuando Zaldívar era ministro presidente de la Corte, “había más recato” al procesar a delincuentes y a políticos, consideró, “ayudaba (a influir en los jueces)”, mientras que ahora el Poder Judicial está en un plan de otorgar perdones, de hacer vales impunidad, de no aceptar la prisión preventiva.

Indicó que hoy se discutirá ese tema de la prisión preventiva en el pleno de la Corte y señaló que “lo que quieren los ministros es quitarla, es dar impunidad. La excusa o pretexto es que México firmó acuerdos internacionales para respetar derechos humanos.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Y en la marcha (del pasado domingo) fueron jueces, ya ven que ahora, el INE no se toca, la Corte no se toca. Son parte del bloque conservador, pero hay que seguir limpiando al país, porque esa corrupción no ayuda. ¡Imagínense sacar a Lozoya!”.

López Obrador dijo que en caso de Lozoya Austin hay pruebas para demostrar que cometió irregularidades.