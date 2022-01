La foto con líderes criminales es un "ataque de narco-políticos": Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, se deslindó de algún vínculo con líderes de grupos criminales en la entidad y dijo que la publicación de una fotografía en donde aparece con capos del narcotráfico es un "ataque de narco-políticos".

Luego de asistir a la toma de protesta del general de brigada, Francisco Toscano Camacho, como comandante de la 24a Zona Militar, el mandatario morelense dijo que no conoce a los líderes de la delincuencia organizada con los que aparece en la fotografía.

"Me he tomado muchísimas fotos y no le voy a preguntar a cada persona: '¿oye, quién eres tú? ¿a qué te dedicas?'"

"Me piden muchísimas fotos y no les voy a preguntar '¿oye a qué te dedicas'? Ni me acuerdo"



El gobernador de Morelos, @cuauhtemocb10, respondió así sobre la foto donde se le ve con líderes del narcotráfico.



— El Sol de México (@elsolde_mexico) January 4, 2022

Blanco Bravo también rechazó que la fotografía haya sido tomada en su casa del Fraccionamiento "Tabachines", en Cuernavaca, y cuestionó: "¿ustedes creen que voy a dejar que tres criminales del narcotráfico se metan a mi casa?".

El exseleccionado nacional dijo que ya entregó información a la Fiscalía General de la República (FGR) para supuestamente comprobar que la publicación de esta fotografía se trata de un “ataque de narco-políticos”.

"Entonces esto ya no está en mis manos. Ya no está en mi cancha. Si tuviéramos (en Morelos) un fiscal con el que podríamos trabajar, con mucho gusto trabajaríamos de la mano, pero nunca va a pasar", señaló.

Este martes, El Sol de México publicó en su edición impresa una fotografía en la que se observa a Cuauhtémoc Blanco junto a Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe” y/o “El Gato”, líder del Cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido por elementos del Ejército el 17 de febrero de 2021 en Cuautla.

A un lado aparece Homero Figueroa Meza, "La Tripa", líder del grupo criminal "Comando Tlahuica" o "Los Tlahuicas".

Luego se observa al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y en el extremo derecho de la fotografía aparece Raymundo Isidoro Castro Santiago, "El Ray2, líder regional del CJNG en Morelos.

"El Ray" fue asesinado el 30 de octubre de 2019 al interior del Centro de Reinserción Social "Morelos", en el municipio de Xochitepec, presuntamente por una riña entre grupos criminales.