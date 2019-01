Desde Fox hasta Peña toleraron huachicoleo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que, en los últimos tres sexenios, los exmandatarios Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto toleraron el pacto entre las autoridades y los huachicoleros, para saquear Petróleos Mexicanos.

¿Sabían los presidentes?

Es muy difícil decir yo no sabía, las autoridades sabían, tolerancia, vamos a decir, de todos. Lo sabían todos, desde Fox, ¿quién le siguió?, Calderón, todos, reveló durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Apuntó que “había información de más en el gobierno” y las autoridades “sabían demasiado”. Recibían diariamente reportes donde se denunciaba el robo de mil pipas por jornada, sin embargo, actuaron con ceguera y continuaron gastando muchísimo dinero en la gestión de plataformas electrónicas

Como que había una especie de ceguera, no se veía, y como que no se ve que se están robando mil pipas diarias, en una especie de tolerancia, algo pactado, que se daba por hecho de tiempo atrás, estoy hablando de tres sexenios

Durante los dos encuentros que sostuvieron los mandatarios entrante y saliente en la etapa de transición, el expresidente Enrique Peña Nieto no trató el tema con su sucesor y no fue hasta que asumió el cargo, cuando encontró los índices delictivos, mismos que reportaban pérdidas de hasta 60 mil millones de pesos diarios por el robo de hidrocarburos.

¿En la transición trataron el tema?

No, no, no, sobre esto tema no, pero era evidente que sabían, tan se sabía que el sistema de información lo encontramos establecidorespondió López Obrador.

El tabasqueño esta mañana presumió que lograron disminuir el robo de pipas de mil a 27 en menos de un mes de haberse activado el plan de combate contra el huachicoleo.