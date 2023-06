Citlali madruga a Morena y destapa a Brugada

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, convocó a un evento donde la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, se destapará para la candidatura del partido a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

“Hola compañeras internacionalistas feministas! Sumamente importante de parte de nuestra querida Clara Brugada para que puedan acompañarla y compartir juntas este domingo 25 de junio a las 10:30 horas en la Puerta de los Leones de Chapultepec, donde hará el lanzamiento de un manifiesto de unidad por una Ciudad de México de libertades y derechos; prácticamente su arranque abierto para llegar a coordinar la defensa de la transformación en la CDMX”, dice un mensaje de la también senadora en un chat interno de la organización Internacional Feministas.

En el mensaje, Citlalli Hernández llama al mantener la unidad en lo que llama un acto significativo dentro del movimiento.

Este llamado se da dos días después de que la alcaldesa de Iztapalapa se reuniera con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. En el encuentro, que duró alrededor de 40 minutos, también estuvo la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, ambas políticas han sido mencionadas por el Presidente como corcholatas para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El mensaje de Citlalli Hernández ya generó críticas. En redes sociales se creó el hashtag #AlbazoDeClara, donde usuarios critican el destape de la alcaldesa debido a que viola los procesos y tiempos de Morena para la candidatura al gobierno de la capital del país.

“Se está moviendo esto en grupos de WhatsApp de #Morena. El Presidente @lopezobrador_ dijo EXPLICITAMENTE que los funcionarios NO PODÍAN meterse en internas. Además, NO HAY TODAVÍA un proceso acordado para CDMX. Es imperativo para la UNIDAD que esto NO OCURRA”, dice el tuit de Unidad Morena 2024.

“¡El respeto a los tiempos y procesos democráticos debe ser la base de cualquier partido! Es preocupante ver cómo algunos integrantes del partido en el poder ignoran esto. #albazodeclara”, publicó la usuaria @VenyViveElAmor en Twitter.