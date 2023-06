Morena investigará video filtrado de discusión entre Sheinbaum y Durazo

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya investiga quién filtró el video que se publicó en el que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reclama al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, de que hayan permitido la entrada de celulares al Consejo Nacional del domingo, así lo informó Mario Delgado Carrillo.

“Estamos investigando de dónde viene ese video. pero, a ver, siempre va a haber discusiones, va a haber desencuentros, pero lo fundamental es que se mantiene la unidad. Y si a ver, ponernos de acuerdo no es cosa fácil, no es de que digamos algo y nadie diga nada. No, este trabajo de unidad ha sido un proceso de mucha paciencia, de mucha conciliación, de mucha madurez, finalmente, de cada uno de los participantes”.

"Ese video no debió haber existido porque se recogieron teléfonos en la entrada para justamente que todos los consejeros estuvieran concentrados en la discusión", expuso.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum reclamó a Alfonso Durazo, el día del Consejo General, por qué fue recibida con gritos de "piso parejo" por simpatizantes de Marcelo Ebrard.

Mario Delgado reconoció que siempre va a haber discusiones y desencuentros, pero lo fundamental es que se mantiene la unidad.

"Sí es bueno que los aspirantes manden el mensaje a sus simpatizantes de que no hay necesidad de agredir a nadie, no debe hacerse, es incorrecto. Entonces, no hay más comentarios más que decirles que es un proceso normal, pero, finalmente prevalece la madurez de los aspirantes para ir en unidad", enfatizó el dirigente.

“Entonces, no pasa nada, de repente vamos a tener desencuentros, pero siempre tenemos la mejor de las voluntades, tanto el presidente del Consejo Nacional, como, su servidor de reconducir el proceso, de que nos mantengamos en unidad, que se aclaren los incidentes que pudieran ocurrir, desafortunados para seguir adelante”.

Sobre el comentario de Claudia Sheinbaum de que “ya estoy cansada”, sobre posibles acciones de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, Mario Delgado respondió: “Mira… lo que pasa es que… por eso estoy haciendo el llamado a los participantes. Para que todos nos pongamos en el mismo tono en este proceso interno debemos, ante todo, promover la unidad, la fraternidad, el respeto, porque somos compañeros de esta transformación”.

“Estamos luchando para que el legado de Andrés Manuel López Obrador trascienda a las siguientes generaciones, y tenemos que demostrar que somos una generación que estuvo lista para seguir a un líder extraordinario, histórico, como lo es Andrés Manuel López Obrador, así que digamos que estamos en una pedagogía todas y todos, de la unidad”.

