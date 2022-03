Ebrard visita estadio de fútbol en Qatar diseñado por mexicanos

El canciller Marcelo Ebrard en el marco de la gira que realiza por Medio Oriente, el gobierno de Qatar lo invitó a visitar el estadio de fútbol "Ahmed bin Ali", donde platicó con el ingeniero Gabriel Rodríguez, representante de Dunn Arquitectura Ligera, empresa de Guadalajara, creadores del diseño.

Le preguntó por qué se le conoce al estadio de fútbol qatarí como el "Estadio Mexicano", quien le dijo:

“Porque prácticamente fue un equipo de ingeniería, diseño y arquitectura de Guadalajara, de la empresa Dunn Arquitectura Ligera. Ellos fueron los creadores del diseño de la membrana: son 48 paneles del techo de la estructura. Los materiales de la membrana son importados desde México, Francia y Alemania”.

También le preguntó cuánta gente vino de México y el ingeniero Rodríguez, le dijo que “Alrededor de 40, 45, incluyendo el personal local”.

De la empresa, enfatizó que “es cien por ciento tapatía”.

Luego hizo un recorrido por las modernas instalaciones y se le comentó “que prácticamente los 48 paneles de membrana, conforman el techo y la fachada interna del estadio”.

El titular de Relaciones Exteriores, quien realiza junto con un grupo de empresarios una gira de promoción del país, se interesó por el ingeniero Rodríguez y le preguntó:

¿Y tú te quedaste aquí?

-Sí yo llegue en 2016 en el lado de la promoción económica y bueno, me tocó a mí la prospección de un año y medio.

¡Felicidades, buen trabajo!, le dijo el canciller.

Gabriel Rodríguez nos presenta el estadio "mexicano" y nos dice porqué le llaman así en Qatar : pic.twitter.com/7qmAG0xAJI — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 27, 2022

FORO DOHA 2021

Y en su participación en el panel “Abordar los efectos del cambio climático hoy: políticas de adaptación para un futuro resistente al clima” en el Foro Doha 2022, se refirió a las inversiones que realiza México sobre todo en reforestación, para recuperar los bosques del sur del país, en donde 400 mil personas trabajan en éstas y otras acciones.

Recordó que hace 10 años se discutía cómo se iba a financiar la adaptación climática en el mundo, sobre todo en los países pobres, en los países en desarrollo en primer lugar. “Y pasamos 10 años en el financiamiento de la arquitectura que desarrollamos juntos y no está funcionando”.

¿Qué necesitamos?, cuestionó y dijo: “Hay que establecer una contribución obligatoria por país. De otra forma, no hay solución. Solo hay diferentes iniciativas, pero no tenemos la dimensión, no tenemos el dinero suficiente para cambiar las tendencias de adaptación en el mundo”.

Y sobre la contribución de la que se habló en la COP-26 de los países ricos, el canciller Ebrard, preguntó: ¿Qué pasó con los 100 mil millones de dólares?

Consideró que en este tipo de Foros como el de Doha, el activismo entre la opinión pública de todo el mundo puede ser decisivo a corto plazo, como lo fue en el pasado. “Sin este tipo de activismo u otra red en todo el mundo, no tendríamos la COP en Paris o ningún avance”.

Está claro que tenemos desastres en nuestra puerta y se tiene que actuar de inmediato. Y esto se puede hacer a través de un mecanismo obligatorio, de lo contrario, no vamos a tener la capacidad de hacerlo o bien llevarlo a cabo en 20 o 30 años. Lo que va a ser muy costoso para varios países.

Así que tenemos el problema en este momento y la presión de la opinión pública, la opinión pública internacional, ya. “Así que tal vez podamos hacerlo a corto plazo”.