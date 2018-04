El Bronco demandará al INE porque app para recabar firmas "es una farsa"

El candidato por la víaindependiente, Jaime Rodríguez " El Bronco" anuncio que demandara al INE porque se convirtió en un medio de comunicación y porque su aplicación a través de la cual se recabaron las firmas fue una farsa, "quizo hacernos sentir que íbamos bien y al final nos dijo que íbamos mal, eso denigro mi persona y la figura de candidatos independientes".



A su arriba a la Ciudad de México para iniciar su campaña presidencial, Rodriguez Calderón dijo que a pie, en bicicleta, en moto o a caballo, buscará el voto ciudadano, y anuncio que renunciará al financiamiento público, por lo que acudirá a iglesias, bares, barrios, el metro, a bodas, quince años, a dar a conocer lo que el llamó "la nueva dependencia".

Acompañado se su esposa, Jaime Rodríguez acoto que va por los 60millones de mexicanos que no han decidido por quien votar y advirtió a Andrés Manuel Lopez Obrador que va por él.

"Voy por él, voy a trabajar por tener mas votos que él", recalco que desde el INE hubo mucha presión para que no estuviera en la boleta.

"También presión política y de algunos medios de comunicación", pero hoy comienzo mi campaña hablando de la realidad de las cosas y no de fantasías como los demás candidatos a quien advirtió que esta dispuesto a debatir donde quieran y cuando quieran.

Yo tuve firmas de sobra, el INE mintió al decir que eran falsas por eso el tribunal le rectifico la plana, si hubiera violado la ley no estaría aquí, no estoy usando recursos de nadie, no le tengo rencor a nadie, confío en dios

Al ser cuestionado sobre su declaración 3 de 3 el candidato independiente dijo que ya la hizo y que lo único que no puso fue que sus " vacas ya parieron y tengo más plantas, más gallinas, más huevos".