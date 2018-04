El Bronco pide una "lanita" a sus seguidores para su campaña

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, candidato presidencial por la vía independiente, pidió a todos sus seguidores le entren con una “lanita”, para su campaña y le den ideas para los anuncios espectaculares que piensa colocar en distintos puntos del país.

El candidato, quien este miércoles visitará Chiapas, pidió a la “Raza” apoyo económico. "Déjenme decirles algo, voy a conseguir una lanita, aportaciones de gente, amigos míos que nos van a permitir poner algunos panorámicos en algunas partes de sus ciudades o de sus pueblos", dijo a través de sus redes sociales.

El Bronco, dijo a sus seguidores que no pretende poner cosas que se le me ocurran, dénme ideas, ¿Qué quieren que ponga? ¿Cómo quieren que sea esa comunicación que queremos hacer? Ya que asegura no quiere contratar a nadie, "¡ustedes son mis mejores asesores!".

Rodríguez Calderón aseguró que los demás candidatos van a tener mucho dinero, nosotros muy poquito de raza que va a cooperar, y si también quieren cooperar, ahí la próxima semana les mando el número de cuenta, “aquellos que tengan una lanita por ahí también y nos quieran ayudar, con mucho gusto bien recibido, va a ser bien utilizado".

El gobernador con licencia dijo que la semana entrante dará a conocer el número de la cuenta bancaria en la que, quienes lo deseen, podrán depositarle dinero para su campaña.