El país no está en bancarrota, responden empresarios a López Obrador

El empresario Claudio X González aseguró que el país no se encuentra en bancarrota como lo declaró este domingo en Nayaritel presidente electo Andrés Manuel López Obrador.



Acotó que quizá algunas personas así lo piensen, pero consideró que “ese comentario tan dramático ya se empieza matizar que no se puede cumplir con todo” lo que prometió en campaña López Obrador porque no hay suficientes recursos.

El industrial consideró que el comentario va en el sentido que no se podrá cumplir con todas las promesas que hizo el presidente electo durante su campaña, “porque no hay suficientes recursos y que no se va a gastar más de lo que se tenga, y se va a mantener la política pública de forma disciplinada y sana”, pero cree que se pudo haber utilizado otro adjetivo”, dijo.

Indicó que la económica pública sigue, “aunque no al ritmo que quisiéramos”, por lo que matizó que lo que trató de decir López Obrador fue que se están viviendo situaciones difíciles en México, particularmente en cuanto seguridad e impunidad.

“La situación energética, petrolera, el gas, es algo en lo que se tiene que actuar de manera inmediata”, dijo, pero reiteró que no comparte el uso del adjetivo de bancarrota para calificar la situación del país.

Sí comparto el hecho que tenemos que ser realistas y no se va a poder hacer todo, por falta de recursos y por falta de tiempo, porque nunca hay suficientes recursos y además 6 años para muchas cosas es un periodo demasiado corto.

Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), coincidió que el país tiene enormes retos, sin embargo no está en bancarrota, y tiene el reto de promover más el empleo, conectividad, pero de ninguna manera hemos dejado de pagar nuestros compromisos internacionales y nacionales que tenemos”, apuntó.