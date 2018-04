El populismo no es alternativa, subraya Meade

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI, PVEM y Nueva Alianza), consideró que ni la corrupción ni el populismo son alternativas para México.

“No podemos dejar que nos gane el miedo, no podemos dejar que nos gane el coraje, no podemos dejar que nos gane la frustración”, señala en entrevista con El Sol de México.

El aspirante presidencial promete ganarle la estrategia y en la última entrada a sus oponentes, a quien se queda y agandalla la pelota (Ricardo Anaya Cortés) y al que nunca está de acuerdo con el resultado (Andrés Manuel López Obrador).

El ex secretario de Hacienda recuerda que tiene una trayectoria y una vida en donde una de las constantes ha sido el combate a la corrupción, algo se ven en las querellas presentadas en este último año en contra de los gobernadores vinculados a casos de corrupción, dice.

“Si uno revisa a todos los (narcotraficantes) que hoy están enfrentando un proceso en el resto del mundo, con cargo a una extradición que yo firmé”, expresa José Antonio.

Meade Kuribreña ha trabajado en las últimas dos décadas en el servicio público y ha ocupado secretarías de estado en el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

—¿Eres el primer hacendario en aspirar a un sueño presidencial?, —, se le cuestiona a José Antonio Meade.

—Si uno ve a la familia hacendaria, así entendida como presupuesto y lo hacendario, ha habido otros que han aspirado; muchos que han aspirado con éxito y otros como mi caso, que seguro voy a ganar el 1 de julio de 2018.

—¿Vas a ganar en la novena entrada?

—Voy a ganar en la novena que es la que cuenta.

—¿Por qué usar ahora al beisbol como ejemplo, cuando antes era el futbol?

—He usado todo. Si revisan puedo usar el béisbol, el futbol, el basquetbol y lo que mejor me sale y lo que más práctico es el dominó. Entonces pónganme el deporte y les armó la metáfora.

—¿La metáfora y la partida?

—Pero no importa cuál sea la partida, porque en las cuatro acabo ganando.

—¿Te gusta jugar ajedrez?

—Fíjate que ajedrez no, aunque sé acomodar las fichas y no las sé mover. Juego prácticamente todos los demás, pero el ajedrez no. Ahora, también te puedo hacer metáforas en el ajedrez y vamos a terminar ganando.

—¿Te identificas como portero o delantero en el caso del futbol o un defensivo u ofensivo en el caso del basquetbol?

—Como el que organiza, como el medio, como el que reparte el juego, como el que reparte el equipo, como el que diseña el planteamiento estratégico y el que escoge cómo el equipo se va a plantar para enfrentar sus diferentes retos. En este caso la metáfora del futbol es una metáfora adecuada.

—¿Qué te da más miedo la corrupción o el populismo?

—Para el país ninguna de las dos es alternativa y no tenemos por qué escoger. México no tiene por qué consentir ni la corrupción ni las malas políticas económicas, México tiene que pedir en esta elección a alguien que le dé certidumbre, que le ayude a la economía a crecer y a alguien que dé al país certeza de que la corrupción saldrá de la política.

—¿Cuáles son tus cinco estrategias para cambiarle el rumbo a México?

—Hay propuestas en diferentes temas, pero la más importante y la central es que México debe tener Estados de Derecho; y si lo logramos vamos a resolver al mismo tiempo seguridad, corrupción y pobreza, que son los tres temas fundamentales en la agenda de gobierno.

—Si hay Estado de Derecho: ¿Cómo vislumbras a la economía mexicana? ¿Hacia dónde la encaminas?

—Puede estar encaminada, hacia finales de la siguiente administración, a estar entre las 10 economías más grandes del mundo y en camino a ser potencia cultural, económica, en capital del talento yabatir la pobreza extrema, de entrada, en la primera infancia.

—¿Se dejó de hacer mucho por México en los años anteriores?

Tenemos que consolidar lo que se está haciendo bien y reconsiderar y corregir lo que se está haciendo mal. México tiene un problema de inseguridad, hay un coraje por la corrupción y frustración, porque no hemos logrado combatir efectivamente la pobreza.

—¿Siendo secretario de Desarrollo Social, te dio coraje ver la pobreza?

—Coraje, frustración, tristeza, incluso desesperanza, pero encontré esperanza es en el esfuerzo que todos los días hacen los mexicanos para salir adelante. Por eso la propuesta central de mi gobierno es Avanzar Contigo, que se desprende de esa experiencia y de darme cuenta que lo que cada familia necesita es diferente: a veces es una beca, un programa social, servicios en la vivienda, así como falta de servicio médico.

—Cuando ves, lees y oyes noticias sobre las acusaciones de gobernadores por corrupción: ¿Te decepcionas de eso?

—A ello he dedicado parte también de mi trayectoria, muchos de estos gobernadores hoy están enfrentando un proceso con cargo a las investigaciones en las que yo participé.

El candidato cuenta que en su primera etapa al frente de la Secretaría de Hacienda, en el gobierno de Felipe Calderón, presentó denuncias en contra de servidores públicos, contrabandistas y narcotraficantes.

El sector público implica compromiso y entrega, y en el cumplimiento de mi función y de mis obligaciones, a mí lo único que me mueve es la esperanza. En esta elección ese tiene que ser el principio rector.