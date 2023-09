INE, sin acuerdo para conformar comisiones que fiscalizarán campañas y resolverán denuncias

El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó la sesión de Consejo General de este día sin acuerdo para la conformación de las comisiones de Fiscalización, Quejas y Denuncias y Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

Las comisiones en disputa son importantes por lo siguiente: Quejas y Denuncias se encarga de dar trámite a las acusaciones de actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada de las personas que aspiran a un cargo de elección popular; Fiscalización se encarga de revisar los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos durante el proceso electoral; y Vinculación con los OPLEs se encarga de coordinar la organización de los procesos electorales en los estados.

Ante la ausencia de los nombres de los consejeros que conformarán dichas comisiones, las representaciones de Morena, PT, PRI y Partido Verde solicitaron el retiro del punto del orden del día.

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Consejo General, advirtió que podría haber un albazo en la conformación de dichas comisiones y por ello pidió mayor deliberación para que las propuestas se puedan discutir en el Consejo General.

“La única solución que vemos nosotros para subsanar esta violación a la ley es que se pueda retirar el punto para que ustedes puedan deliberar y traer una propuesta completa y que sea la que aquí discutamos todas y todos, y que no estemos a la expectativa de alguna ocurrencia, de algún albazo, de alguna invención para rellenar esos espacios vacios que ustedes propusieron”, expresó.

La consejera Dania Ravel respondió que el punto sólo puede retirarse a petición de los consejeros que propusieron el punto y ninguno de ellos optó por hacerlo; la consejera dijo que es indispensable que el Instituto “no quede inoperante al no poder cumplir sus funciones a través de las comisiones” y por lo tanto urgió que se discuta la integración de las comisiones.

En tanto, Hiram Hernández, representante del PRI, advirtió que la falta de nombres en el proyecto es una señal de división al interior del árbitro electoral e hizo un llamado a los consejeros a ponerse de acuerdo.

“Me da tristeza francamente ver un Consejo General dividido, no se porque hay posiciones tan antagónicas entre uno y otro bando, cuando señores y señoras lo que tenemos que hacer aquí es servirle al país, servirle a la democracia (...) Me preocupa que no se ve que haya intención de dialogar, pareciera que las posiciones están muy cerradas, al final de cuentas yo quiero hacer un llamado a la humildad, a poder generar acuerdos entre las y los consejeros”, expresó.

El punto se discutirá al final de la sesión de consejo general y se espera una larga discusión por la conformación de las comisiones.