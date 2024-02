En Debate | ¿Reabrir el caso Colosio?

Fiscalía General de la República

“Apelaremos a resolución del juez José Alberto Chávez, que le impide reabrir el caso del magnicidio cometido en la persona del que fuera candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado hace 30 años en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. El juez actuó de manera evidentemente parcial. Además de no tomar en cuenta todas las pruebas aportadas para soportar la hipótesis del “segundo tirador”, identificado en las investigaciones como José Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Así como de la presunta vinculación directa a los hechos de Genaro García Luna, quien era en ese entonces subdirector operativo en el propio CISEN.”

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey

“Apelando a la compasión del Presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que ponga un carpetazo final a este asunto, y permita que tanto mi familia como México sanemos. Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política. Iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que indulte (a Aburto), debo contestar que no puedo hacerlo. Que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible. Pero se trata repito de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que, en lo que a mi corresponde, no se deje de investigar. Yo no voy a dar carpetazo a un asunto así.”

Javier Alfonso Carvajal, abogado de Mario Aburto

“Me parece un distractor por parte del Presidente de la República con el ánimo de encontrar responsables de autoridades, de gobiernos anteriores.”

Luis Sandoval Figueroa, Director de la Escuela de Derecho en CETYS Tijuana

“La reapertura del caso Colosio/Aburto obedece a dos tintes, el primero, el que busca reponer el daño, es decir de hacer justicia posiblemente retroactiva de la ley, sobre la tortura que habría recibido Mario Aburto, y quien ha sido juzgado como autor del asesinato del entonces candidato a la presidencia de México; el segundo, a un tinte político, ya que actualmente hay un partido distinto al que gobernaba en la década de 1990.”

Juan Velásquez, abogado de la familia Colosio

“¿Qué más van a poder investigar? Es un circo, es un circo que no va a llevar a absolutamente a nada, excepto al gasto de recursos, de tiempo, recursos humanos. No hay investigación más exhaustiva en la historia moderna del país que la del asesinato de Colosio, la cual estuvo a cargo de diversos fiscales y recibió la asistencia técnica del FBI y de autoridades extranjeras. Es un asesino solitario. Lo que pasa es que es muy difícil de creer que en un caso como ese no hubo un complot, pero es un asesino solitario.

CNDH, (octubre 2021)

“Las nuevas consideraciones y hallazgos advierten violaciones graves a derechos humanos (en contra de Mario Aburto), por ello, la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima (Aburto). Además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado. Esta nueva investigación o la reapertura de la anterior tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima (Aburto) y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas".