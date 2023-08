En Debate | ¿Usar cubrebocas de nuevo?

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE RIESGOS EPIDEMIOLÓGICOS Y EMERGENTES DE LA UNAM

"En las últimas semanas se han registrado cambios en el comportamiento de Covid-19 en nuestro país, específicamente respecto al número casos y la positividad de pruebas de diagnóstico, lo que revela que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país. Se aconseja el uso de cubrebocas al permanecer con varias personas durante más de 30 minutos en lugares cerrados con poca o nula ventilación.”

HUGO LÓPEZ GATELL, subsecretario de Salud

“No hay situación de alerta, es parte de la circulación endémica del virus. Es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad. Sencillamente hay un poco de variación en la intensidad de presentación (…) No está mal que se use (el cubrebocas), no estamos haciendo una recomendación de uso masivo intensivo en un momento dado, porque obviamente hay que tomar en cuenta que viene toda la temporada invernal y la tolerancia de las personas, la fatiga por usar el cubrebocas, podría llevarlas a que dejen de usarlo cuando es más necesario”

FRANCISCO MORENO SÁNCHEZ, doctor

“Debe usar cubrebocas toda persona con una infección respiratoria, así como quienes estén en áreas no ventiladas y aglomeradas. Trabajadores de la salud, personas que acudan a un consultorio, clínica, centro de salud u hospital. Pacientes que tengan alguna enfermedad que los vuelva vulnerables ante el covid-19. Todo aquel que quiera usarlo.”

MARTHA ANAYA, periodista

“Yo creo que un poco los dos (UNAM y López Gatell) tienen razón. Sí hay que tener cuidado y hay que estar alertas. La gente se cansa de tanto cubrebocas, también es cierto”.

EDUARDO CLARK, encargado de Tecnología en Ciudad de México (al terminar la pandemia)

“La recomendación es que (el cubrebocas) se siga usando en el transporte público y en lugares en donde hay mucha gente, donde no hay sana distancia. Por supuesto que es sugerencia, no es obligatorio, pero es importante que en lugares como el Metro, el Metrobús que va muy lleno, se utilice el cubrebocas”.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (enero 2023)

“Continuamos recomendando llevar mascarilla en determinadas situaciones mientras no haya repuntes de contagios. Habida cuenta de que la COVID-19 se está propagando en todo el mundo, en estas recomendaciones se recomienda usar mascarilla en determinadas situaciones, con independencia de la situación epidemiológica local. Se recomienda a las personas expuestas recientemente al virus causante, a las que tengan o sospechen que tienen COVID-19, a las que corran un riesgo elevado de presentar síntomas graves de esta enfermedad y a todas aquellas que deban estar en lugares abarrotados, cerrados y con mala ventilación.”

SECRETARÍA DE SALUD

“Los casos de covid-19 registraron un mínimo aumento en México en las últimas semanas. Entre el 18 de junio y el 15 de julio de 2023, los contagios confirmados aumentaron 10.86%. Los casos estimados de Covid-19, que incluyen los contagios confirmados y los sospechosos, aumentaron también durante cuatro semanas consecutivas. Del 11 de junio al 8 de julio, los casos estimados pasaron de 2,842 a 3,019. Se trata de un aumento de 6%.Pero para las semanas epidemiológicas 28 y 29 (entre el 9 y el 22 de julio) bajaron a 2,549 y 818, según datos del Tablero Covid de la Dirección General de Epidemiología.

Hay un ligero aumento de Covid, pero no hay alerta. El porcentaje de positividad, es decir, la proporción de pruebas diagnósticas que resultan positivas al virus SARS-CoV-2 creció también durante el mismo periodo, al pasar de 24% a 31%.”