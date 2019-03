Eric Flores renunció desde agosto a la presidencia del PES: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el súperdelegado de Morelos, Hugo Eric Flores, renunció desde agosto a la presidencia del Partido Encuentro Social.

Por lo que, dijo, no existe un eventual conflicto de interés entre dicha fuerza política y el exdirigente nacional que apoyo la campaña política del tabasqueño.

Se habló con Eric flores, él ya renunció a sus funciones en el PES, ya no tiene que ver nada, ya no es dirigente de este partido y por lo mismo no existe, consideramos, conflicto de intereses, porque ya esta dedicado a su función como coordinador federal de Morelos.

Sin embargo, el pasado 20 de marzo Flores Cervantes encabezó una conferencia de prensa, para reprochar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no se haya fallado a favor de la permanencia del PES.

A la par de su participación en las reuniones del PES, Hugo Eric Flores ha coordinado el reparto de los apoyos económicos de los Programas Integrales del Bienestar del Gobierno de la República y organizó la consulta ciudadana para decidir sobre la continuidad de la termoeléctrica de Huexca.

Además, en su última participación en las reuniones del PES, advirtió que el partido no ha muerto y calificó como injusticia su cese, pese a que Encuentro Social no alcanzó el 3 por ciento de los votos en el pasado proceso electoral.