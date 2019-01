Es mejor dejar a los hijos en la pobreza, pero no en la deshonra: AMLO

"Yo llamo a la gente a que no le hagan el juego a estos corruptos", demandó de nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador a los ciudadanos, para que no consuman gasolina de los ductos soboteados, luego de confirmar que anoche "picaron" la tubería de distribución en el municipio de Acambay en esta entidad.

López Obrador dijo que ya dejaron en paz el tramo de Tuxpan-Azcapotzalco, pero comenzaron a perforar los otros seis ductos, en cuales dijo ya desplegó seguridad militar, naval y aérea a lo largo de mil 600 kilómetros.









La gente está preocupada y hay molestias y no deja de perderse tiempo, pero si me siguen apoyando me tienen confianza vamos a estar muy satisfechos de haber acabado con el huachicol

El primer mandatario detalló que durante el día reparan los ductos y en la noche, entre las 22:00 y 23:00 horas, los huachicoleros pican los ductos para sabotear su plan de combate contra este problema.

Dijo a los pobladores que "es mejor dejar a los hijos en la pobreza, pero no en la deshonra", luego de pedirles que actúen con honestidad y recurran a trabajos "sin necesidad de mancharse".