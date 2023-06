Es un insulto que haya una sola mujer: Yeidckol Polevnsky arremete contra Mario Delgado

“Es Claudia (Sheinbaum) quien dirige y mueve a Mario (Delgado) para donde quiere”, acusó la diputada federal con licencia Yeidckol Polevnsky, a quien el dirigente de Morena, Mario Delgado, le negó participar en la encuesta del partido para definir al titular de la Coordinación de Defensa de la Transformación que a la postre será el candidato o candidata a la Presidencia de la República de la Cuatroté.

En entrevista con El Sol de México, Polevnsky aseguró que Morena debe privilegiar la equidad al permitir que participen al menos tres mujeres en la contienda y acusó a Delgado de cometer “una traición desmedida y una agresión inaceptable”, luego de que ella, cuando estaba al frente de Morena en 2018, sí le permitió contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el proceso interno en el que previamente se acordaron sólo tres aspirantes: Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Martí Batres.

¿Qué mensaje manda Mario Delgado al negarle el registro a este proceso?

La verdad es que me deja muy sorprendida porque es todo lo contrario a los principios y valores de Morena, va exactamente en sentido contrario a lo que nosotros luchamos por construir, nosotros construimos un partido incluyente, un partido que contemple la equidad.

Morena siempre ha privilegiado la equidad. Si Morena está proponiendo a tres compañeros hombres, pues tendría que proponer a tres compañeras mujeres y solamente está proponiendo a una, conmigo van emparejando, pero ni siquiera completa, necesitan dos mujeres más, tendrían que ser tres y tres. Yo no estoy diciendo que nada más me acepten a mí, tienen que tomar a alguien más para honrar el Estatuto, no puedes ser presidente de un partido y no honrar tus principios básicos, tu Estatuto.

Solicite mi licencia porque nunca jamás creí que me lo fueran a negar, no sólo porque soy mujer, soy fundadora del partido, conozco el proyecto, lo dirigí, fui secretaria general y fui presidenta del partido, todos me conocen, yo nunca he pedido cargos o puestos, soy gente que trabaja en la base y cuando escuché que es para defender la Cuarta Transformación y que continúe el proyecto dije de aquí soy, yo ahí sí quiero participar.

No esperaba que le fueran a negar su registro | Laura Lovera /El Sol de México

¿Entonces no quiere ser candidata de Morena a la Presidencia?

Es que eso es posterior, eso no es ahorita, esa no debe ser la discusión de este momento, ahí se están equivocando quienes estén hablando de candidatos a presidentes, pues si no estamos en el momento electoral, hay que respetar los momentos. Yo valido que realmente es un tema para defender a la Cuarta Transformación, porque si el tema es otro pues que me aclaren, pero aun si el tema fuera otro no tendrían que preocuparse, todos van muy adelantados, yo no he puesto ni un espectacular y hay miles de espectaculares en todo el país, yo no he hecho ni un solo mitin, no he puesto lonas ni he hecho nada.

Cuando venga el periodo electoral, ahí decidiré si quiero competir para ser senadora, diputada o presidenta, pero no es el momento de discutir este tema. Cuando hay este tipo de cosas piensas que entonces no es lo que están diciendo que es, de qué estamos hablando entonces, yo me estoy apegando a lo que dijeron, quieren a un coordinador de la defensa de la transformación, para eso yo aplico.

Morena tendría que permitir la participación de tres mujeres en el proceso para que haya equidad | Laura Lovera /El Sol de México

Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Gerardo Fernández Noroña no se han negado a que usted participe y Claudia Sheinbaum sí, ¿a qué lo atribuye?

Los hombres dicen que sí entren más mujeres y la mujer dice que no. Es un insulto que haya una sola mujer porque es como que no hubiera más mujeres, ¿qué no hay más mujeres con capacidad?, entonces borraron a todas las mujeres, no le dieron opción a ninguna, pues hemos luchado años y años para que las mujeres tengamos espacio y la única mujer niega, no acepta que yo participe, o sea, Claudia Sheinbaum no acepta que yo participe, que me diga por qué.

No puedes ser líder de un partido y no honrar el Estatuto, dice la exdirigente | Laura Lovera /El Sol de México

¿Es Claudia la corcholata de Mario?

Pues eso parece, es muy claro, porque él es el que niega que yo entre, una mujer, no quieren que una mujer le haga competencia a otra mujer y está haciendo lo que le dice Claudia, pues entonces sí; es Claudia quien dirige y mueve a Mario para donde quiere.

Mario dijo en una conferencia de prensa que el teléfono está abierto para que usted se reúna con él, ¿está dispuesta a buscarlo?

Claro, yo tengo la mejor disposición del mundo. He dicho por todos lados que yo con todo gusto me reúno con Mario, ahorita mismo voy a pedirles que me hagan la cita, porque no contesta su celular, no lo contesta. (La diputada interrumpió la entrevista para solicitar a su secretaria agendar una cita con Mario Delgado).

¿Buscará al presidente Andrés Manuel López Obrador si Mario Delgado no la atiende?

Creo que tengo que buscar también a la Comisión de Elecciones para explicarles, quiero hablar con el mayor número de compañeros, sé que mucha gente de los que entraron no son fundadores, no conocen el movimiento y pues están expresando claramente que vienen de otra bando.

Una de las cosas que decía Mario es que tiene que haber orden, tiene que haber disciplina ¿que no había acabado el fascismo hace un rato? Él pide orden y disciplina, eso es no conocer al partido, el partido es tan amplio, con gente que viene de todos los sectores, con todas las visiones y, entonces, querer tener una mente así cuadrada es no saber en dónde está parado.

“Es un insulto que haya una sola mujer porque es como que no hubiera más mujeres, ¿qué no hay más mujeres con capacidad?” Yeidckol Polevnsky, Diputada Federal con licencia | Laura Lovera /El Sol de México

¿Cuál es la ruta jurídica que va a seguir para que permitan su registro?

Aún no he definido esa ruta, pero lo que tenga que hacer lo voy a hacer, sobre todo porque si yo no hago nada el partido va a estar destruido, porque el partido ya no va a dirigirse por la ruta por la que lo fundamos y para la que hicimos todo lo que hicimos.

Si no haces valer lo más valioso que tiene Morena o el partido, que son sus valores, que son sus principios, que son sus ideales, que es por lo que luchamos para hacer algo totalmente diferente, sino que agarras y empiezas a hacer todo lo peor que hicieron los otros partidos, pues no, porque eso no se vale, es destruir algo que construimos con muchos esfuerzos y mucho trabajo.