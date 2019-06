EU invertirá casi 8 billones de dólares en Centroamérica y México: Ebrard

Veracruz, Ver.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reveló que Estados Unidos se comprometió a destinar una inversión de casi de 8 billones de dólares en Centroamérica y México, con el fin de promover el empleo y frenar la migración a EU.

Destacó que de esta manera, Estados Unidos invertirá 5.8 billones de dólares en Centroamérica y 2 billones en el sur de México, iniciando ya en El Salvador estas inversiones, pero además se está invitando a países como Alemania y otros del primer mundo a que hagan lo mismo y acabar con el problema de la migración.

Durante la conmemoración de los 80 años del Exilio Republicano Español en México, celebrada en el puerto de Veracruz, el canciller Ebrard Casaubón manifestó que ese fue el compromiso que se alcanzó durante el acuerdo que recientemente signaron ambas naciones.

Esto tras señalar que el flujo de centroamericanos que cruzan por territorio mexicano creció tres veces en menos de un año.

Definió que ese flujo migratorio no podía continuar así y por eso ahora los migrantes centroamericanos tendrán que registrarse y dar a conocer a qué vienen, porqué y en caso de que quieran atravesar México para llegar a los Estados Unidos u otro país, México les dará a conocer su negativa a esa intención.

El canciller manifestó que la implementación de estas políticas es un derecho que tiene cada país, México incluido, y por ese motivo se está dialogando con ellos (migrantes centroamericanos).

Foto: Raúl Solís

Marcelo Ebrard añadió además que la incursión de la Guardia Nacional en la frontera sur no debe ser considerada como la imposición de un muro militar para frenar el paso migratorio.

Recordó que la Guardia Nacional está desplegada en todo el país, y en el presidente de la República en su momento anunció ese plan que fue apoyado para hacer coordinaciones territoriales de esta corporación.

"Siempre se incluyó al sur, no es nuevo, siempre, en el sur, en particular en la frontera son diez coordinaciones y la Guardia Nacional ya se aprobó por el Congreso, el propio diputado Muñoz Ledo creo que votó a favor, entonces no se porqué está mal que pongamos a la Guardia Nacional en la frontera sur y porqué esta bien que la pongamos en la Ciudad de México".

Al tiempo que adelantó que este jueves el presidente de México se reunirá con gobernadores de los estados de Veracruz, Oaxaca, Campeche, Chiapas y Tabasco, para el análisis de dos temas fundamentales:-Avance de los programas del Gobierno Federal en el sur-sureste del país, desde la visión de los gobernadores.-Y para explicarles en qué consiste el Programa Especial de Atención a Migrantes.

Por último rechazó que tenga intenciones de ocupar el cargo de secretario de Gobernación, tal y como se ha manejado en algunos medios de comunicación.