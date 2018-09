[Exclusiva] Presidente de la SCJN defiende sueldos y prestaciones de juzgadores

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, informó que ha platicado con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para evitar que les reduzcan sus salarios y prestaciones.

“He hecho los acercamientos necesarios y los vínculos para poder hacerles ver cuáles son las cosas que realmente importan a la función jurisdiccional, la importancia del Poder Judicial. Probablemente, han oído que en los discursos la importancia de la independencia de los jueces y las condiciones que debemos tener para actuar con autonomía y libertad, en eso insistiré y seguiré trabajando”, garantizó a altos funcionarios del Poder Judicial.

En una reunión privada, Aguilar Morales cuestionó que los legisladores de Morena, quienes presentaron esta mañana la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que atraviesa los tres poderes de la Unión, desconocen cómo funcionan los recursos para el Poder Judicial de la Federación.

“Las pensiones son condiciones que la gente afuera, incluso ni los legisladores, tienen idea clara de esto. Por ejemplo, presentó una senadora una iniciativa para que desaparezca el fideicomiso millonario que se tiene en la Corte para las pensiones de los ministros y los ministros se sometan a las prestaciones de seguridad social del ISSSTE".

"Y no sabe que las pensiones de los ministros no se pagan de ningún fondo o fideicomiso, sino que se pagan de una partida presupuestal que está determinada en la Constitución y la Ley Orgánica. No se necesita ningún fideicomiso y se atreven a hacer iniciativas como si supieran que existe”, argumentó.