Fox y Salinas no podrán ser enjuiciados por delitos de corrupción

Los expresidentes Vicente Fox Quesada y Carlos Salinas de Gortari no podrán ser enjuiciados penalmente por delitos de corrupción, ya que dicho delito ya prescribió, por lo que solo se podrá investigar y enjuiciar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, considero Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo en proceder legalmente contra políticos de administraciones anteriores que pudieron incurrir en delitos o responsabilidades administrativas, Nieto Castillo dijo que en el caso de los expresidentes, “en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, porque los delitos no se encontrarían prescritos”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

No así en los casos de Vicente Fox o Carlos Salinas de Gortari porque ya concluyó el plazo de diez años para ser considerados expedientes que pudieran llevarse ante los tribunales, dijo durante su participación en el Seminario virtual sobre Violencia y Paz que organiza el Colegio de México.

Castillo abrió la posibilidad de tener una investigación, “una especie de comisión de la verdad” para conocer los alcances de la corrupción en el país y que la ciudadanía sepa los alcances a los que llegaron todos los expresidentes que ha mencionado el andatario Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, dijo, una investigación de este tipo podría ser una buena salida en razón de que nuestro sistema jurídico establece la conclusión de las responsabilidades penales a los diez años.

Foto Cuartoscuro

“Cuando a mí me plantean el tema de los expresidentes lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto porque los delitos no han prescrito, no así a Vicente Fox o a Carlos Salinas de Gortari porque los delitos ya se encontrarían prescritos”, explicó.

En su exposición, Nieto Castillo acoto que de 2019 a la fecha se han tenido resultados en materia de consignación o judicialización de expedientes en casos considerados relevantes como las imputaciones a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, también en contra de Gerardo Sosa Castelán, ex titular del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).