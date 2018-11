Hay que defender al PRD, pero debe rediseñarse: Mancera

Miguel Ángel Mancera se dijo fiel al PRD y pide defenderlo, pero advirtió que se tiene que rediseñar, y reestructurar su propuesta. "Eliminar las tribus puede ser una buena señal", sin grupos de poder, pero también con liderazgos regionales fuertes y una mayor comunicación con el electorado.



El Sol de México platicó con el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México y actual líder parlamentario perredista en el Senado de la República, quien ni acepta ni rechaza que México sea un paraíso para la creación de partidos políticos por los recursos que manejan. "Hay movimientos políticos que llevan una gran fuerza y que no necesariamente tienen que ser partidos", reflexiona antes de responder la pregunta.

¿En lo político con PRD una etapa difícil, en quiebra técnica?

Sin estar afiliado al Partido de la Revolución Democrática me ha tocado defenderlo en foros y diferentes escenarios, ahora defenderlo en el Senado. No es fácil, pero hay que trabajar con lo que tenemos; soy un convencido de eso. Hoy lo que tenemos es esta fracción, con cinco integrantes, pero hay que estar en el debate, hay que proponer y hay que tener una agenda permanente de comunicación con la gente, informar de lo que estamos haciendo, de cómo estamos planteando las cosas y qué se está planteando.

¿Son muchas voces las que proponen cambios en el PRD?

Se tiene que replantear el PRD, se tiene que rediseñar, tiene que reestructurar su propuesta. Eliminar las tribus puede ser una buena señal, en donde se participe por el partido y no por un grupo del partido, donde se busque que le vaya bien a todo el partido y no solo a un grupo. Esa sería una señal muy importante. Vamos a ver cómo se da el reacomodo, se está pensando, se está rediseñando y puede ser algo muy interesante para lo que viene".

¿Usted senador es fiel a esta simpatía que tiene por el PRD?

Sí. El PRD fue el partido que nos apoyó para llegar a la jefatura de gobierno, uno de los partidos y por supuesto que hay comunicación y lazos que de manera directa nos compromete a seguir trabajando.

¿México es paraíso para formar partidos?

Hay requisitos que se tienen que cumplir, hay una ley, hay una normativa; si alguien es capaz de cumplir lo que hoy están en la ley, bienvenido; y ya serán las autoridades y las instituciones las que den cabida o no a un nuevo partido. No se puede proscribir la posibilidad de que alguien tenga este interés como lo ha expresado el ex presidente Calderón (Felipe), pero se tendrá que cumplir con la ley.

¿Habría que cambiar el nombre de PRD?

No solo cambiar las siglas o cambiar el nombre, en el caso del PRD (…) se tiene que ir a una reestructura mucho más de fondo, de comunicación con su electorado.

¿Qué quitaría y qué pondría?

Mayor comunicación y que los liderazgos regionales sean precisamente los que puedan tomar decisiones y participen en la vida y decisión del propio partido.

PRIORIDADES DE AGENDA

Al hablar de la agenda legislativa, Miguel Ángel Mancera destacó que habrán de impulsar los salarios mínimos hasta el final, sin importar que otros grupos políticos asuman esa bandera, "porque está claro que es del PRD y eso lo vamos a lograr".

Otro tema, dijo, los derechos de las mujeres, de los jóvenes y de los niños, así como la defensa del campo, el arraigo y la identificación de cadáveres.

"El salario mínimo hay que darle respuesta a la ciudadanía, está en estudio y que se resuelva de una vez por todas, los empresarios los están pidiendo y la clase trabajadora, y el propio gobierno tiene que entender: promesas de campaña con base en salario mínimo. Están dadas todas las condiciones para dar el paso".

Eliminar la Comisión de los Salarios Mínimos, eso se tiene que rediseñar, replantear, tiene que ser un organismo que verdaderamente esté analizando de manera sistemática y profesional, de cuáles deben de ser las prestaciones laborales para que el país sea competitivo, para que la clase trabajadora esté en condiciones de encontrar su línea de bienestar. La Conasami tiene que desaparecer, refrendó.

Lo del arraigo es una excitativa que presente para dictaminar la eliminación total del arraigo en nuestro país, es una recomendación de Naciones Unidas, es parte de la agenda de administrativa internacional y de la evolución del propio país.

En cuanto a los cadáveres, una persona pierde la vida y llega sin ser identificada al Servicio Médico Forense, al Instituto de Ciencias Forenses o a cualquier otra institución. Lo más que se hace es cubrir un protocolo para guardar ADN, está bien, pero alguien tiene que llegar a buscar a esa persona: tomar la huella dactilar y con esa huella enviarla al INE y ahí buscar la correspondencia y buscar a la familia. Es una forma diferente porque en la otra "estás pasivo" solo esperando si alguien identifica.