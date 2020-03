Inconforma a bases reforma "light" del PAN

La reforma a los estatutos del Partido Acción Nacional (PAN) ya inconformó a un sector de su militancia, que ve en estos cambios insuficientes para quitarle el control del instituto político a los grupos que desde hace varios años mantienen la dirección.

El descontento es tal, que ya ha habido deserción de las filas blanquiazules en beneficio de México Libre, la organización política liderada por Felipe Calderón y Margarita Zavala que busca convertirse en partido político y competir en las elecciones 2021.

“(La reforma) viene bastante descafeinada, hay una intención de regresar facultades al Consejo Nacional y disminuir la fuerza de la Asamblea Nacional, pareciera que están cambiando pero lo que continúa es el control de la vida interna del partido a través de la mesa directiva por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)", dijo el exgobernador de Baja California y diputado federal, Ernesto Ruffo Appel.

Este descontento está generando que varios militantes del partido lo estén abandonando, aseveró el coordinador del Consejo “Plumas Azules” Salvador Ignacio Reding Vidaña. En entrevista con El Sol de México, dijo que militantes de su partido se están afiliando a México Libre y que el motivo principal se debe a que no están de acuerdo con la dirigencia nacional del PAN.

“La actual dirigencia nacional del partido ha tenido muchos errores. Además de que esa dirección se ha alejado de la doctrina y los panistas se van porque sienten que ahí (México Libre) van a encontrar lo que ya no encuentran aquí (Comité Ejecutivo Nacional)”.

Todo comenzó el 29 de febrero, cuando en su Asamblea Nacional Extraordinaria aprobó reformas a sus estatutos que establece que cualquiera que busque una candidatura para un cargo de elección popular debe de juntar el equivale a 10 por ciento del padrón.

Ruffio Appel acusó que esto se presta para la manipulan por la estructura del partido, ya sea del área de interés: Distrital, local, municipal e inclusive por la dirigencia del partido.

"La mesa directiva del CEN tiene controlados los procesos internos a través de la recolección de firmas y son ellos los que instruyen a las estructuras del partido para obtener las firmas a los aspirantes que ellos quieren", informó.

Agregó que es la forma de operar y que no es una creación del actual CEN sino una práctica que viene desde que el ahora expresidente, Felipe Calderón era dirigente nacional del partido, "él fue quien la instauró y la siguieron otros presidentes nacionales, entre ellos Gustavo Madero y ahora Marko Cortés Mendoza", recordó.

Por su parte, el exdiputado federal, Jacobo Bonilla consideró que la reforma a los estatutos es una "reforma light", debido a que no se ataca el problema del acarreo.

"Antes en el PAN era la onda grupera. Hoy el problema del partido es que tenemos líderes de votos y no líderes de proyectos. Hoy tenemos un problema mayor al del PRD o de Morena esos partidos nos prestan a sus militantes", denunció.

"Pasamos de la onda grupera a los dueños de padrones. Hoy las propuestas no existen. ‘Cuántos votos traes’ o ‘no te alcanza’, son las directrices del grupo hegemónico”.

Dijo que la reforma de estatutos es letra muerta en la sanción a los "padroneros" y el "corporativismo" porque en la propuesta oficial no se contempla avance alguno.

"El PAN es un partido que puede tener una gran oportunidad para rediseñarse en esta reforma de estatutos, pero debe dejar de ser un partido político obeso para ser un partido ágil y debe actualizarse a las nuevas circunstancias", señaló.

"Hoy el PAN arrastra varios vicios y entre ellos esáa el padrón de afiliados, el acarreó y la falta de capacitación".

El también dirigente del colectivo "panistas organizados" puso como ejemplo el caso del PAN en la Ciudad de México dónde su padrón se encuentra cerrado desde que Carlos Gelista fue su dirigente y que actualmente así continúa, "sólo se encuentran a panistas como Mauricio Tabe, Santiago Taboada y a Andrés Atayde, quienes son los dueños del padrón y son los que se unen, se pelean y deciden quién será el nuevo jefe delegacional o alcalde en la Benito Juárez o en cualquier otro cargo en la capital del país", razón por la cual los panistas deciden abandonar al partido.

Declaración respaldada por el diputado federal, Ernesto Ruffo Appel, los panistas Ivan Manjarrez Meneses y Juan José Rodriguez Pratts, quienes coincidieron en señalar que el PAN cada vez se hace "más chiquito" ante el cierre del padrón que el partido ha mantenido en años anteriores.

"Yo estoy enamorado de Acción Nacional pero si la actual dirigencia que tiene que dar la entrada a los pianistas clásicos, a las ideas y a las propuestas eso es de naturaleza que los panistas podamos buscar nuevos espacios y por qué no México Libre", dijo el panista Jacabo Bonilla Cedillo.

Por esta razón es que varios panistas ya están abandonando el partido, el cual está 600 afiliaciones por arriba del mínimo que marca la ley para mantener el registro. A pesar de esto, Reding Vidaña rechazó que el registro de AN esté en riesgo, aunque sí hay una señal de alarma porque muchos se fueron a México Libre.

“No sabemos cuánta gente se haya afiliado allá. Yo tengo varios amigos que ya se han ido a México Libre y otros ya desde antes se habían salido del partido, eso fue cuando Margarita Zavala renunció al PAN y buscó la candidatura a la presidencia de la República. El asunto en este momento no es de panistas los que se van sino que se están afiliando muchos que eran simpatizantes del partido a México Libre".

Así, seguirían el camino de expanistas como Jorge Camacho, José Luis Luege Tamargo, Miguel Ángel Toscano, Adrián García Quevedo, Rafael Guarneros

México Libre se perfila para contender por el Congreso de la Unión con Morena y los demás partidos incluidos el PAN en el proceso electoral del 2021 que arranca en el mes de julio.

“Sin embargo, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés rechazó esas afirmaciones y al igual que el secretario de Estudios y Análisis del CEN del partido Fernando Rodríguez Doval han señalado que es ocioso hablar de "México Libre", debido que aún no son partido político”, comentó Reding Vidaña.

"No hay que especular hasta que la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral no otorgue oficialmente los registros a los nuevos partidos, no valide que se cumplieron todos los requisitos que se establecen en la Constitución y en la ley, creo que todavía es poco ocioso referirnos a los nuevos partidos", señaló por su lado Fernando Rodríguez.

En ese mismo sentido se pronunciaron los alcaldes de Chihuahua, María Eugenia Galván y de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar.

"No tenemos preocupación por México Libre y yo en lo particular quiero mucho a Margarita, nada que más que decir", dijo Enrique del Vargas

Mientras que el gobernador del estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza David dijo " no opinó sobre el partido México Libre y mis respetos para Margarita Zavala"

-¿No hay temor de que panistas se vayan a ese partido?

-Ya no tengo nada que opinar, muchas gracias.

En tanto, María Eugenia Galván alcaldesa de Chihuahua dijo "mis respetos para Felipe Calderón y Margarita Zavala"

Y dijo que el único temor que tiene en este momento es que no le vaya bien a México.