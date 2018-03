Independientes coinciden en olvidar partidos para combatir corrupción

ACAPULCO.- Los aspirantes independientes a la Presidencia de la República participaron hoy en la 81 Convención Bancaria que se realiza en el puerto guerrerense.

A poco menos de cuatro meses de la elección presidencial, el candidato Armando Ríos Piter, afirmó que nada está definido todavía, pues entre los votos a favor de los candidatos apartidistas y los indecisos se concentran hoy en día 50% de los votos.



Así, al comenzar la pasarela de los candidatos a la Presidencia de la República en los trabajos de la 81 Convención, el ex perredista afirmó que hoy en día 11% de las intenciones del voto las concentran los tres candidatos independientes, mientras que los indecisos el 17 y quiénes tienen varias opciones en su mente un 22%, lo que arroja un total de 50%.

Foto: César Barboza

Por ello, Ríos Piter dijo que sumando a dichos sectores de la población, es posible que un independiente pueda vencer a cualquiera de los tres candidatos de los partidos tradicionales, incluso sin contemplar al 9% que aseguran que no votarán.

En este sentido ratificó su propuesta de que los tres candidatos independientes (Margarita Zavala, Jaime Rodríguez y Armando Ríos), sumen fuerzas y definan una sola propuesta presidencial, pues consideró que en esas condiciones se podría vencer con mayor holgura a los partidos y candidatos tradicionales.

Margarita aboga por un voto por un auténtico

Al advertir que a nadie le conviene una guerra comercial como la que pretende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Margarita Zavala, se pronunció a favor de utilizar los instrumentos legales disponibles para defender los intereses del país.

Afirmó que la posición de México frente a Estados Unidos y Canadá en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), deberá ir más allá de cabildear y dialogar con el Ejecutivo de esos países, pues se requiere una estrategia integral que involucre a diferentes sectores de la sociedad.

“No sólo es frente a Trump sino también podemos fortalecer nuestra relación bilateral con los congresistas de los dos partidos, para que en los dos partidos haya amigos de México, con las propias empresas que asociadas con nosotros en México y Estados Unidos y que esta relación comercial y de los millones de empleos que generamos en Estados Unidos, requiere ser fortalecida”, afirmó la candidata.

Foto: César Barboza

En materia de seguridad, Margarita Zavala dijo que es necesario fortalecer los distintos cuerpos políticos del país y a los ministerios públicos a través de controles de confianza para aumentar su credibilidad para fortalecer el estado de derecho.

“Yo si tengo el valor de defender a las familias mexicanas y si es necesario a las fuerzas armadas, así que conmigo nada de amnistías; yo seré implacable con la corrupción y si voy a cumplir la ley y haré cumplir la ley”, afirmó.

Finalmente, Margarita Zavala convocó a la población a ejercer un voto por un auténtico cambio a favor del desarrollo del país, pues “no nos podemos conformar con el menos malo, el menos corruptor, el menos amenazante”.

El Bronco pide "préstamo" para independientes

En tanto Jaime Rodríguez "El Bronco", aprovechó su participación para solicitarles, en broma, un préstamo a los banqueros “a la palabra”, con el objetivo de financiar su proyecto político, pues afirmó que la autoridad electoral “trae bien jodidos” a los aspirantes apartidistas.



“A Margarita, Ríos Píter y Margarita nos traen jodidos -agregó-; a ver si alguno de ustedes me da un préstamo para la campaña, nada más que tienen que ser a la palabra, no tengo patrimonio suficiente para garantizarles a los que me tengan confianza, nada más que el INE los va fiscalizar”.

De esta manera, al cerrar la pasarela de los candidatos independientes en el primer día de actividades cuestionó las propuestas políticas de Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, toda vez que son proyectos que no plantean cambio alguno.

Foto: César Barboza

Finalmente, el también ex gobernador de Nuevo León, quien se llevó la mayor ovación de los tres candidatos independientes que acudieron al llamado de los banqueros, ratificó su propuesta de fortalecer las finanzas públicas sin aumentar impuestos y sólo depurar el gasto público.

"Nos apretamos el cinturón en Nuevo León y es lo que pienso hacer si llego a ser presidente de este país, hay que quitar a todos los webones del gobierno, hay que quitar a todas las dependencias que no sirven, que son un lastre, que no hacen nada más que gastarse el dinero de ustedes, por cierto, todos los impuestos que ustedes van generando se los están dando a Meade, a Andrés Manuel y Anaya para su compaña ¿O no es cierto?”, comentó.