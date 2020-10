INE dará a conocer a nuevo dirigente de Morena el 24 de octubre

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad que del 16 al 22 de octubre se realice la tercera encuesta parta elegir al nuevo dirigente nacional de Morena, cuyos resultados se darán a conocer a más tardar el 24 de octubre.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que la encuesta mide preferencias a través de rangos, "no es un ejercicio para recabar votos de manera absoluta", comentó en respuesta a las inconformidades de Porfirio Muñoz Ledo sobre un posible fraude en los resultados de la pasada encuesta.

“Se trata de encuestas, no se trata de ejercicios que recopilan votos. Quien piense que aquí se está hablando de votos simple y sencillamente no está entendiendo el procedimiento que nos mandató el Tribunal”, dijo durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Esta tercera encuesta se da luego del empate técnico de la pasada, donde los candidatos Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, obtuvieron 25.34 por ciento y 25.29 por ciento de preferencia respectivamente.

Durante la sesión, el consejero Ciro Murayama Rendón expresó que no es lo mismo preguntar si conoces a alguien a que si le das el respaldo.

“Es falso decir ‘me quitaron veintitantos por ciento de respaldo’. No. Nunca tuviste respaldo. Te conocían, pero no necesariamente te respaldan. Todos conocemos a alguien a quien no le daríamos nuestro respaldo en cualquier ámbito de la vida. No es lo mismo conocer que respaldar”, dijo en referencia a los dichos de Muñoz Ledo.

Murayama agregó que “de ninguna manera el INE jamás quiso participar en el proceso de renovación de la dirigencia del partido”

“Fue una decisión del Tribunal, quien nos mandató a hacer la encuesta, y frente a eso teníamos el desacato al poder judicial o el actuar como una autoridad dentro de nuestro marco constitucional (…) y eso hicimos”, señaló.

▶️ Mario Delgado pide al INE agilizar tercera encuesta para renovar presidencia de Morena

Finalmente, en lo particular, la propuesta de la consejera Carla Humphrey que buscaba la incorporación de un criterio para buscar que haya igualdad entre hombres y mujeres en el levantamiento de la encuesta, no fue aprobada por nueve votos en contra y dos votos a favor.

Por otra parte, el consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña adelantó a El Sol de México que también está contemplado el sorteo de las empresas que realizarán dicho ejercicio de medición.

Cabe resaltar que Porfirio Muñoz Ledo había asegurado que a pesar de que se declaró un empate en la encuesta del INE, acudiría este lunes a tomar protesta en las oficinas del partido.

Sin embargo, señaló que no acudió a realizar la toma ya que la sede de Morena fue tomada en un "asalto violento provocado por el candidato al que derroté".

"Pido a la militancia de Morena que se pronuncie en favor de la legalidad y la concordia por todos los medios a su alcance", agregó Muñoz Ledo en Twitter.

Hoy a las 12:00hrs iba a rendir protesta como presidente legítimo del partido. Sucede que fue tomada la sede del mismo en un asalto violento provocado por el candidato al que derroté. Demando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido. (1/2) — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) October 12, 2020





|| Con información de Sarahi Uribe ||





Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer