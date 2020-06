INE declara improcedente sancionar a AMLO por difusión de BOA

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) consideró improcedente aplicar medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y del Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, sin embargo, les recordó que todo funcionario público tiene prohibido interferir en las elecciones.

Esta decisión se da, luego de que el PAN y el PRD solicitaran la aplicación de medidas de tutela preventiva por la difusión de un documento en el que acusó la conformación de un supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA), por lo que los consejeros consideraron que se trató de un hecho consumado y que no se tienen elementos para su repetición.

Justicia No afecta nada, la política es asunto de todos: AMLO sobre documentos del BOA

Sin embargo, dadas las características y contexto de que actualmente están en curso dos procesos electorales locales (Coahuila e Hidalgo) y que, a partir de septiembre dan inicio los procesos electorales federal y locales en todo el país, la Comisión recalcó al Ejecutivo y a los funcionarios públicos, que deben apegarse a las leyes en materia electoral, pues la libertad de expresión en estos casos, tiene claros límites constitucionales.

“Si continúan o se repiten en un futuro entonces esta Comisión estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente”, advirtió.

El Instituto Nacional Electoral emitió esta advertencia a fin de que, en todo momento los servidores públicos, “ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales”, recalcando “la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales”.

Finalmente, se les invitó conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda, así como el deber reforzado de cuidado para no difundir o presentar información que no cuente con un respaldo respecto de su origen o autenticidad.

Durante su intervención, la consejera el consejero Ciro Murayama subrayo que, si de nueva cuenta se vuelve a usar la conferencia mañanera para hacer señalamientos de índole electoral, tratar de afectar o desprestigiar a algunos actores y en consecuencia afectar a otros, no será permitido por el Instituto Electoral. El Presidente, su vocero y todos los servidores públicos, su misión es apartarse, abstenerse de ser partícipes”.

