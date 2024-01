INE ordena a AMLO y Samuel García borrar publicaciones que podrían violar leyes electorales

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador borrar publicaciones de su sitio web y al gobernador de Nuevo León, Samuel García, eliminar videos de redes sociales, pues los materiales podrían constituir uso indebido de recursos públicos, vulneración a la equidad en la contienda y actos anticipados de campaña.

Este sábado, la Comisión de Quejas resolvió una denuncia en contra del presidente López Obrador, y quienes resulten responsables, por la difusión en la página oficial del titular del Ejecutivo Federal de los pronunciamientos realizados durante su visita a Almoloya de Juárez, Estado de México, el pasado 10 de diciembre de 2023.

En el evento, el presidente indicó que el 2 de junio no sólo debe ganarse la presidencia sino también la mayoría en el Congreso de la Unión, pues de no hacerlo advirtió que no se garantizará la aprobación del presupuesto para “ayudar a la gente”.

“Es importante que se tome en cuenta que no sólo es ganar la Presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso porque, miren, si yo gano la Presidencia, como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se tiene mayoría en el Congreso no se puede contar con presupuesto integrado, porque la Cámara de Diputados, por ley, es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto”, indicó el presidente.

La Comisión de Quejas declaró procedente ordenar a las personas vinculadas con el manejo y administración de la página de internet, a que realicen todas las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar o modificar la publicación que contiene la versión estenográfica del evento celebrado en Almoloya de Juárez.

El INE vinculó también al presidente López Obrador para dar cumplimiento a su orden de borrar la publicación.

Por otro lado, el INE también ordenó a Samuel García, al partido Movimiento Ciudadano (MC), a diputados federales, locales y senadores de la República, así como a la presidenta municipal de Campeche, el retiro de diversas publicaciones denunciadas por el PRI, ya que en las mismas se advierte que el gobernador de Nuevo León muestra su apoyo al precandidato único a la Presidencia de la República por MC, Jorge Álvarez Máynez, razón por la cual se considera que existe una posible transgresión al artículo 134 constitucional.

El INE indicó que del contenido del material denunciado se desprenden elementos de carácter político-electoral, aunado a que se encuentra alojado en la red social del funcionario público estatal, con lo que puede trascender en mayor medida, pues es accesible al público en general.

Por lo anterior, se ordenó al gobernador de Nuevo León y al partido MC a que, en un plazo que no podrá exceder de 6 horas, eliminen de las redes sociales el material denunciado, así como de cualquier otra plataforma en la que se encuentre alojado.

Así también, el INE ordenó a Samuel García borrar de redes sociales un video en contra de Xóchitl Galvéz Ruiz, candidata del PAN-PRI-PRD a la presidencia.

Aunque la Comisión determinó que el video está amparado en el ejercicio de la libertad de expresión, determinó ordenar su eliminación, pues el material denunciado no es de naturaleza política, ni su contenido es genérico, por lo que su difusión no está permitida en todo tiempo