Intentan controlar al INE, acusa Lorenzo Córdova

ZACATECAS. Luego del recorte presupuestal y el anuncio de una iniciativa de Morena por rotar la presidencia del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello dijo que se busca el control político del órgano electoral.

En visita a Zacatecas, el titular del órgano electoral federal dijo que se ha construido una institucionalidad electoral que sea una garantía de que los procesos electorales no están sesgados, que no benefician a nadie.

En lo que se refiere al control político de los órganos electorales, indicó que casualmente, son iniciativas que reiteradamente ha presentado el mismo legislador y respaldado por el mismo grupo de legisladores.

“De hecho, no me atrevo decir ni siquiera que sean iniciativas de un partido político, la presidenta y el coordinador de la bancada de Morena han señalado que no son iniciativas del partido ni de la bancada, ni de la fracción, sino que son de un diputado en lo particular” dijo Córdova Vianello.

La semana pasada, la Cámara de Diputados, con mayoría morenista, aprobó el PEF 2020 con un recorte presupuestal de mil millones al INE. A eso se le suma la intención de Morena de reformar la ley para que la presidencia del organismo electoral se rote cada tres años.

“Yo no he dicho que sea una intencionalidad del gobierno porque, incluso, el mismo presidente López Obrador, en una conferencia que matutina señaló que no estaba en su agenda, al menos en estos primeros tres años de gobierno, dar pie a una reforma electoral, salvo los temas que ya se han procesado como el de la revocación de mandato y la flexibilización de las consultas populares”.

Córdova Vianello aseveró que de bajarse los salarios representaría un ahorro muy marginal respecto del recorte que se le aplicó al presupuesto del INE. “Se está hablando de un porcentaje realmente insuficiente, de lejos, para poder cumplir con el ajuste presupuestal que ordena la Cámara de Diputados”.

Ahora, el 11 de diciembre el Consejo General tendrá que sesionar para ajustar su presupuesto del próximo año a lo que determinaron las y los diputados.

“Se está trabajando para hacer lo posible para no transferirle el costo de esa decisión ni al ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos, por ejemplo, en la expedición de la credencial ni a la certeza de las elecciones”, añadió.